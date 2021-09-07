الصين تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الاثنين.

وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 95064 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.