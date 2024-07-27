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"الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم

قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة وعلى متن ٢٨٣ رحلة

أعلنت الجوازات السعودية أن عدد المستفيدين من الحجاج بمبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الحالي حتى الآن وصل إلى ١١٣٧٦٩ حاجاً من ٥ جنسيات قَدِموا إلى المملكة على متن ٢٨٣ رحلة جوية.

وبيّنت بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجنسيات المستفيدة من المبادرة، هي: تونس والجزائر وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة المنوّرة؛ حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ١٦١ رحلة جوية على متنها ٦٥٠٢١ حاجاً، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة ١٢٢ رحلة أقلت ٤٨٧٥٧ حاجاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم
سبق

أعلنت الجوازات السعودية أن عدد المستفيدين من الحجاج بمبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الحالي حتى الآن وصل إلى ١١٣٧٦٩ حاجاً من ٥ جنسيات قَدِموا إلى المملكة على متن ٢٨٣ رحلة جوية.

وبيّنت بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجنسيات المستفيدة من المبادرة، هي: تونس والجزائر وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة المنوّرة؛ حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ١٦١ رحلة جوية على متنها ٦٥٠٢١ حاجاً، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة ١٢٢ رحلة أقلت ٤٨٧٥٧ حاجاً.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
03:35 PM

"الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم

قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة وعلى متن ٢٨٣ رحلة

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نافل السبيعي - الرياض
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2,172

أعلنت الجوازات السعودية أن عدد المستفيدين من الحجاج بمبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الحالي حتى الآن وصل إلى ١١٣٧٦٩ حاجاً من ٥ جنسيات قَدِموا إلى المملكة على متن ٢٨٣ رحلة جوية.

وبيّنت بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجنسيات المستفيدة من المبادرة، هي: تونس والجزائر وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة المنوّرة؛ حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ١٦١ رحلة جوية على متنها ٦٥٠٢١ حاجاً، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة ١٢٢ رحلة أقلت ٤٨٧٥٧ حاجاً.

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