"البعثة الأممية باليمن" تُثبِّت ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار بالحديدة

بعد إعاقات وتعطيل من قِبل الميليشيا الحوثية لأكثر من 7 ساعات

أنهت لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتماع اليوم الثاني، وعمل الفريق المشترك لضباط الارتباط، وتفعيل ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد إعاقات وتعطيل من قِبل الميليشيات الحوثية لأكثر من سبع ساعات، حسب موقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، انتهى مساء الأحد اللقاء الثاني لضباط الارتباط للفريق الحكومي ونظرائهم من طرف الميليشيات الحوثية، بحضور الجنرال أباهيجيت جوها وفريقه من المراقبين الدوليين في مدينة الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المشتركة في بيان أنه تم تفعيل عمل ضباط الارتباط الميدانيين لقطاع مدينة الصالح شمال شرقي الحديدة، بحضور وإشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال جوها.

وهذه هي ثاني نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار تقيمها اللجنة المشتركة برئاسة رئيس بعثة الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية.

وتأخر اللقاء عن موعده صباح الأحد أكثر من سبع ساعات من جراء منع الميليشيات الحوثية رئيس البعثة الأممية وفريقه من مغادرة السفينة الأممية قبالة الحديدة.

وفي هذا الصدد أوضح "وضاح الدبيش"، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، أن ميليشيات الحوثي أفشلت وصول الجنرال أباهيجيت جوها، رئيس لجنة إعادة الانتشار والتنسيق الدولي، إلى نقطة الالتقاء مع لجنة الارتباط الميدانيين في الفريق الحكومي منذ الصباح الباكر؛ إذ ظل ينتظر لأكثر من أربع ساعات متواصلة.

وأضاف: أصر الجنرال "جوها" على تنفيذ تفعيل المراقبة، والالتقاء بضباط الارتباط في النقطة المحددة. وعاد إلى السفينة، وقام بإجراء اتصالات عدة، استمرت أكثر من ساعة، وبعدها سُمح له بالتحرك إلى نقطة الالتقاء مع طرف الجانب الحكومي للبدء في تفعيل آلية التهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار.

وقال الدبيش إن الجنرال مع المراقبين الدوليين بقوا أكثر من ساعتين في خط التماس، ولم يسمح لهم الحوثيون بالعبور والالتقاء بضباط الارتباط وهم بالقرب من مدينة الصالح. ورفضت الميليشيات نزع الألغام والعبوات الناسفة وتأمين الطريق له.

وتابع: عناصر ميليشيات الحوثي الموجودة في محور شمال مدينة الحديدة (مدينة الصالح) رفضت أخذ التعليمات من القيادات العليا؛ فاتصل الجنرال أباهيجيت جوها برئيس لجنة إعادة الانتشار والتنسيق التابع للميليشيات العميد الموشكي، إلا أنه رد على الجنرال جوها بعدم قدرته على إقناع العناصر الحوثية الموجودة هناك، وأنهم يتبعون أحد القيادات الميدانية، ويدعى العميسي، ولا سلطة لأي أحد عليهم.

وتم السبت تثبيت إقامة أول نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في المدينة، في الخامري، وباشرت عملها.

ومن المقرر أن يستكمل الفريق المشترك لضباط الارتباط تثبيت أربع نقاط مراقبة؛ إذ من المقرر نشر النقطة الثالثة الاثنين في منطقة كيلو 16 شرق المدينة، ونشر النقطة الرابعة في منطقة المنظر جنوب المدينة.