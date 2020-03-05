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أمين جازان: نظام التعاملات الإلكتروني نفذ مليون حركة في 6 أشهر

قال إن النظام يهدف لدعم خطة التحوّل الرقمي وتسريع إنجاز المعاملات

سجّل نظام التعاملات الإدارية الإلكتروني بأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها؛ أكثر من مليون حركة إلكترونية متمثلة في تسجيل المعاملات وتحويلها وإنجازها، وذلك منذ انطلاقه قبل قرابة 6 أشهر.

وفي التفاصيل: أوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن أعمال تحقيق هدف "وزارة بلا ورق"، والذي تتبنّاه وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث بادرت أمانة منطقة جازان في تفعيله.

وبيّن "ابن سعيدان" أن هذا النظام يهدف إلى دعم خطة التحوّل الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات وتمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، وبين الأمانة والبلديات المرتبطة بها، وفيما بين البلديات بشكل إلكتروني لحظي بدون ورق، مضيفًا أن النظام يحوي أرشيفًا إلكترونيًّا لحفظ المعاملات لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة آمنة وسريعة.

وأشار أمين المنطقة إلى أن تحقيق نظام التعاملات الإدارية الإلكتروني لهذا المستوى من الحركة الإلكترونية التبادلية بين الوزارة الأمانة والبلديات المرتبطة بها خلال فترة قصيرة؛ يعتبر نقلة نوعية لتسهيل وتسريع الإجراءات بهدف خدمة المستفيد.

وأكّد حرص الأمانة على تطوير العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، منوهًا إلى الجهود التي يقوم بها منسوبو الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة، بالتعاون مع الإدارة المختصة بالوزارة لتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة لخدمة المستفيدين، راجيًا من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

جازان أمانة جازان أمين جازان التعاملات الإلكترونية

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أمين جازان: نظام التعاملات الإلكتروني نفذ مليون حركة في 6 أشهر
سبق

سجّل نظام التعاملات الإدارية الإلكتروني بأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها؛ أكثر من مليون حركة إلكترونية متمثلة في تسجيل المعاملات وتحويلها وإنجازها، وذلك منذ انطلاقه قبل قرابة 6 أشهر.

وفي التفاصيل: أوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن أعمال تحقيق هدف "وزارة بلا ورق"، والذي تتبنّاه وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث بادرت أمانة منطقة جازان في تفعيله.

وبيّن "ابن سعيدان" أن هذا النظام يهدف إلى دعم خطة التحوّل الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات وتمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، وبين الأمانة والبلديات المرتبطة بها، وفيما بين البلديات بشكل إلكتروني لحظي بدون ورق، مضيفًا أن النظام يحوي أرشيفًا إلكترونيًّا لحفظ المعاملات لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة آمنة وسريعة.

وأشار أمين المنطقة إلى أن تحقيق نظام التعاملات الإدارية الإلكتروني لهذا المستوى من الحركة الإلكترونية التبادلية بين الوزارة الأمانة والبلديات المرتبطة بها خلال فترة قصيرة؛ يعتبر نقلة نوعية لتسهيل وتسريع الإجراءات بهدف خدمة المستفيد.

وأكّد حرص الأمانة على تطوير العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، منوهًا إلى الجهود التي يقوم بها منسوبو الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة، بالتعاون مع الإدارة المختصة بالوزارة لتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة لخدمة المستفيدين، راجيًا من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:26 PM

أمين جازان: نظام التعاملات الإلكتروني نفذ مليون حركة في 6 أشهر

قال إن النظام يهدف لدعم خطة التحوّل الرقمي وتسريع إنجاز المعاملات

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فهد كاملي - جازان
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سجّل نظام التعاملات الإدارية الإلكتروني بأمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها؛ أكثر من مليون حركة إلكترونية متمثلة في تسجيل المعاملات وتحويلها وإنجازها، وذلك منذ انطلاقه قبل قرابة 6 أشهر.

وفي التفاصيل: أوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن أعمال تحقيق هدف "وزارة بلا ورق"، والذي تتبنّاه وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث بادرت أمانة منطقة جازان في تفعيله.

وبيّن "ابن سعيدان" أن هذا النظام يهدف إلى دعم خطة التحوّل الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات وتمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، وبين الأمانة والبلديات المرتبطة بها، وفيما بين البلديات بشكل إلكتروني لحظي بدون ورق، مضيفًا أن النظام يحوي أرشيفًا إلكترونيًّا لحفظ المعاملات لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة آمنة وسريعة.

وأشار أمين المنطقة إلى أن تحقيق نظام التعاملات الإدارية الإلكتروني لهذا المستوى من الحركة الإلكترونية التبادلية بين الوزارة الأمانة والبلديات المرتبطة بها خلال فترة قصيرة؛ يعتبر نقلة نوعية لتسهيل وتسريع الإجراءات بهدف خدمة المستفيد.

وأكّد حرص الأمانة على تطوير العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، منوهًا إلى الجهود التي يقوم بها منسوبو الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالأمانة، بالتعاون مع الإدارة المختصة بالوزارة لتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة لخدمة المستفيدين، راجيًا من الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

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