"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ - 2021 م.
وأوضحت الوزارة، أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 26 / 07 / 2021 م.
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-11
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ - 2021 م.
وأوضحت الوزارة، أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 26 / 07 / 2021 م.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:29 PM
"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ - 2021 م.
وأوضحت الوزارة، أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 26 / 07 / 2021 م.