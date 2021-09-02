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"المسحل" يستقبل نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي الآسيوي

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الاتحادين

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الخميس، نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي الآسيوي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي الدكتور تران كووك توان، وذلك بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الاتحادين السعودي والفيتنامي وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، وجهود الاتحاد السعودي في تعزيز علاقاته مع الاتحادات الأهلية في آسيا بما يخدم كرة القدم في القارة.

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"المسحل" يستقبل نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي الآسيوي
سبق

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الخميس، نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي الآسيوي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي الدكتور تران كووك توان، وذلك بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الاتحادين السعودي والفيتنامي وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، وجهود الاتحاد السعودي في تعزيز علاقاته مع الاتحادات الأهلية في آسيا بما يخدم كرة القدم في القارة.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
06:59 PM

"المسحل" يستقبل نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي الآسيوي

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الاتحادين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اليوم الخميس، نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عضو المكتب التنفيذي الآسيوي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي الدكتور تران كووك توان، وذلك بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الاتحادين السعودي والفيتنامي وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، وجهود الاتحاد السعودي في تعزيز علاقاته مع الاتحادات الأهلية في آسيا بما يخدم كرة القدم في القارة.

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