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أمين الرياض يتفقد سير أعمال معالجة تجمعات المياه في شمال العاصمة

اطلع على الحلول المؤقتة والدائمة لمواجهتها وفق خطة زمنية مجدولة

تفقّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، سير أعمال معالجة تجمعات المياه بطريق أبي بكر شمال طريق الملك سلمان في مدينة الرياض.

واطلع الأمين ميدانيًّا على مشاريع تصريف السيول وتخفيض المياه السطحية الجاري تنفيذها من قِبَل الأمانة والهيئة الملكية لمدينة الرياض شمال المدينة، والتي أسهمت في تسهيل حركة السير المرورية خلال ساعات الذروة.

واستعرض وكيل الأمين المساعد للمشاريع المهندس سويلم السويلم أمام الأمين، الحلول المؤقتة والدائمة لمواجهة تجمعات المياه وفق خطة زمنية مجدولة لإنجاز تنفيذ المشاريع القائمة والمزمع الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة، لتكتمل كل الأعمال في تلك المنطقة.

أمين الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الرياض يتفقد سير أعمال معالجة تجمعات المياه في شمال العاصمة
سبق

تفقّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، سير أعمال معالجة تجمعات المياه بطريق أبي بكر شمال طريق الملك سلمان في مدينة الرياض.

واطلع الأمين ميدانيًّا على مشاريع تصريف السيول وتخفيض المياه السطحية الجاري تنفيذها من قِبَل الأمانة والهيئة الملكية لمدينة الرياض شمال المدينة، والتي أسهمت في تسهيل حركة السير المرورية خلال ساعات الذروة.

واستعرض وكيل الأمين المساعد للمشاريع المهندس سويلم السويلم أمام الأمين، الحلول المؤقتة والدائمة لمواجهة تجمعات المياه وفق خطة زمنية مجدولة لإنجاز تنفيذ المشاريع القائمة والمزمع الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة، لتكتمل كل الأعمال في تلك المنطقة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:48 AM

أمين الرياض يتفقد سير أعمال معالجة تجمعات المياه في شمال العاصمة

اطلع على الحلول المؤقتة والدائمة لمواجهتها وفق خطة زمنية مجدولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفقّد الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، سير أعمال معالجة تجمعات المياه بطريق أبي بكر شمال طريق الملك سلمان في مدينة الرياض.

واطلع الأمين ميدانيًّا على مشاريع تصريف السيول وتخفيض المياه السطحية الجاري تنفيذها من قِبَل الأمانة والهيئة الملكية لمدينة الرياض شمال المدينة، والتي أسهمت في تسهيل حركة السير المرورية خلال ساعات الذروة.

واستعرض وكيل الأمين المساعد للمشاريع المهندس سويلم السويلم أمام الأمين، الحلول المؤقتة والدائمة لمواجهة تجمعات المياه وفق خطة زمنية مجدولة لإنجاز تنفيذ المشاريع القائمة والمزمع الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة، لتكتمل كل الأعمال في تلك المنطقة.

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