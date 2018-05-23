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سفير الشباب العربي: إيران تقود مؤامرة خبيثة ضد السعودية

قال مغرداً: إنها منبع الإرهاب في العالم ويجب محاكمة الحوثيين

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، أن محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة هو عمل إرهابي يعد انتهاكاً خطيراً لحرمة المقدسات واستفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، لا يصدر ممن في قلبه ذرة إيمان، وهي جزء من مؤامرات خبيثة يجب القضاء على الخلايا السرطانية المرتبطة بدولة الإرهاب وأساس الشر في العالم إيران.

وقال" الهاجري " في تغريدة عبر تويتر: إيران تسعى بكل جهد أن تنفذ ما خُطط له وفي نفس الوقت أن توصل رسالة أن المملكة العربية السعودية ﻻ تستطيع حماية وتوفير الأمن في الأماكن المقدسة وهذا خلاف الواقع.

وتابع: ما تقوم به السعودية من أعمال وخدمات جليلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وهو ما شهد به العالم بما تحقق من نجاحات ولله الحمد، ‏وهذا لم يكن إلا بفضل من الله ثم بالجهود الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشرافه المباشر بنفسه وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بالإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض دولاً وشعوباً وتقديم كل الدعم لهم.

وشدد الهاجري على أنه يجب على محكمة الجنايات الدولية محاكمة ميليشيات الحوثي لأنها ارتكبت جرائم حرب ضد أهم المقدسات الدينية لعموم المسلمين حول العالم وهي مكة المكرمة ومحاكمتهم بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 واتفاقية جنيف والملحقين المضافنن إليها.

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سفير الشباب العربي: إيران تقود مؤامرة خبيثة ضد السعودية
سبق

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، أن محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة هو عمل إرهابي يعد انتهاكاً خطيراً لحرمة المقدسات واستفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، لا يصدر ممن في قلبه ذرة إيمان، وهي جزء من مؤامرات خبيثة يجب القضاء على الخلايا السرطانية المرتبطة بدولة الإرهاب وأساس الشر في العالم إيران.

وقال" الهاجري " في تغريدة عبر تويتر: إيران تسعى بكل جهد أن تنفذ ما خُطط له وفي نفس الوقت أن توصل رسالة أن المملكة العربية السعودية ﻻ تستطيع حماية وتوفير الأمن في الأماكن المقدسة وهذا خلاف الواقع.

وتابع: ما تقوم به السعودية من أعمال وخدمات جليلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وهو ما شهد به العالم بما تحقق من نجاحات ولله الحمد، ‏وهذا لم يكن إلا بفضل من الله ثم بالجهود الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشرافه المباشر بنفسه وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بالإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض دولاً وشعوباً وتقديم كل الدعم لهم.

وشدد الهاجري على أنه يجب على محكمة الجنايات الدولية محاكمة ميليشيات الحوثي لأنها ارتكبت جرائم حرب ضد أهم المقدسات الدينية لعموم المسلمين حول العالم وهي مكة المكرمة ومحاكمتهم بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 واتفاقية جنيف والملحقين المضافنن إليها.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
09:58 PM

سفير الشباب العربي: إيران تقود مؤامرة خبيثة ضد السعودية

قال مغرداً: إنها منبع الإرهاب في العالم ويجب محاكمة الحوثيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,649

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، أن محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مكة المكرمة هو عمل إرهابي يعد انتهاكاً خطيراً لحرمة المقدسات واستفزازاً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، لا يصدر ممن في قلبه ذرة إيمان، وهي جزء من مؤامرات خبيثة يجب القضاء على الخلايا السرطانية المرتبطة بدولة الإرهاب وأساس الشر في العالم إيران.

وقال" الهاجري " في تغريدة عبر تويتر: إيران تسعى بكل جهد أن تنفذ ما خُطط له وفي نفس الوقت أن توصل رسالة أن المملكة العربية السعودية ﻻ تستطيع حماية وتوفير الأمن في الأماكن المقدسة وهذا خلاف الواقع.

وتابع: ما تقوم به السعودية من أعمال وخدمات جليلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وهو ما شهد به العالم بما تحقق من نجاحات ولله الحمد، ‏وهذا لم يكن إلا بفضل من الله ثم بالجهود الخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشرافه المباشر بنفسه وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بالإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض دولاً وشعوباً وتقديم كل الدعم لهم.

وشدد الهاجري على أنه يجب على محكمة الجنايات الدولية محاكمة ميليشيات الحوثي لأنها ارتكبت جرائم حرب ضد أهم المقدسات الدينية لعموم المسلمين حول العالم وهي مكة المكرمة ومحاكمتهم بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 واتفاقية جنيف والملحقين المضافنن إليها.

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