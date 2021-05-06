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65 عامًا وأكثر.. المراكز الأمريكية: تطعيم 70% من البالغين ضد "كورونا"

متوسط العمليات اليومية ضد الوباء بلغ 2.1 مليون جرعة في الأسبوع الماضي

حصل أكثر من 70% من الأمريكيين البالغين من العمر 65 عامًا أو أكثر، على التطعيم الكامل ضد فيروس "كورونا".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن متوسط عمليات التطعيم اليومية ضد الوباء التاجي بلغ 2.1 مليون جرعة في الأسبوع الماضي، مقابل ذروة عند 3.4 مليون جرعة في منتصف شهر أبريل.

وتَلَقّى حوالى 45% من الأمريكية جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19"؛ بينما حصل نحو ثلث البالغين على التطعيم الكامل.

وعلى صعيد الإصابات، بلغ متوسط عدد المصابين في الولايات المتحدة 46.6 ألف شخص يوميًّا في متوسط السبعة أيام الماضية، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد حدد هدفًا بحصول 70% من البالغين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كورونا" بحلول الرابع من شهر يوليو المقبل.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا

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65 عامًا وأكثر.. المراكز الأمريكية: تطعيم 70% من البالغين ضد "كورونا"
سبق

حصل أكثر من 70% من الأمريكيين البالغين من العمر 65 عامًا أو أكثر، على التطعيم الكامل ضد فيروس "كورونا".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن متوسط عمليات التطعيم اليومية ضد الوباء التاجي بلغ 2.1 مليون جرعة في الأسبوع الماضي، مقابل ذروة عند 3.4 مليون جرعة في منتصف شهر أبريل.

وتَلَقّى حوالى 45% من الأمريكية جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19"؛ بينما حصل نحو ثلث البالغين على التطعيم الكامل.

وعلى صعيد الإصابات، بلغ متوسط عدد المصابين في الولايات المتحدة 46.6 ألف شخص يوميًّا في متوسط السبعة أيام الماضية، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد حدد هدفًا بحصول 70% من البالغين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كورونا" بحلول الرابع من شهر يوليو المقبل.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
09:23 PM

65 عامًا وأكثر.. المراكز الأمريكية: تطعيم 70% من البالغين ضد "كورونا"

متوسط العمليات اليومية ضد الوباء بلغ 2.1 مليون جرعة في الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل أكثر من 70% من الأمريكيين البالغين من العمر 65 عامًا أو أكثر، على التطعيم الكامل ضد فيروس "كورونا".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن متوسط عمليات التطعيم اليومية ضد الوباء التاجي بلغ 2.1 مليون جرعة في الأسبوع الماضي، مقابل ذروة عند 3.4 مليون جرعة في منتصف شهر أبريل.

وتَلَقّى حوالى 45% من الأمريكية جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19"؛ بينما حصل نحو ثلث البالغين على التطعيم الكامل.

وعلى صعيد الإصابات، بلغ متوسط عدد المصابين في الولايات المتحدة 46.6 ألف شخص يوميًّا في متوسط السبعة أيام الماضية، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز".

وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد حدد هدفًا بحصول 70% من البالغين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كورونا" بحلول الرابع من شهر يوليو المقبل.

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