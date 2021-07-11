الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب

تدمير مخزن أسلحة للمليشيا

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات غرب مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن القصف المدفعي المكثف الذي شنه الجيش شمل عدداً من مواقع وتحصينات المليشيا في جبهات المشجح وصرواح.

وأضاف أن القصف ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا المتمردة، منها تدمير مخزن أسلحة.