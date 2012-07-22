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ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة في الصين إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين

إجلاء مئات الآلاف من منازلهم وكلفة الأضرار تقارب 1.22 مليار يوان

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين، إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين، بينما أجلي مئات الآلاف عن منازلهم.

وفي أحدث حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، وسط الصين، أودت الفيضانات بـحياة 33 شخصًا، ولا يزال 8 في عداد المفقودين منذ 16 يوليو، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن التلفزيون الرسمي الصيني، الخميس.

وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت بمصرع 25 صينيًّا فضلًا عن 7 مفقودين، وتم إجلاء 376 ألف شخص من مناطقهم.

وانخفض معدل هطول الأمطار في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.

وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر كلفة الأضرار بنحو 1.22 مليار يوان (160 مليون يورو).

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ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة في الصين إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين
سبق

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين، إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين، بينما أجلي مئات الآلاف عن منازلهم.

وفي أحدث حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، وسط الصين، أودت الفيضانات بـحياة 33 شخصًا، ولا يزال 8 في عداد المفقودين منذ 16 يوليو، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن التلفزيون الرسمي الصيني، الخميس.

وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت بمصرع 25 صينيًّا فضلًا عن 7 مفقودين، وتم إجلاء 376 ألف شخص من مناطقهم.

وانخفض معدل هطول الأمطار في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.

وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر كلفة الأضرار بنحو 1.22 مليار يوان (160 مليون يورو).

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
10:17 AM

ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة في الصين إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين

إجلاء مئات الآلاف من منازلهم وكلفة الأضرار تقارب 1.22 مليار يوان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين، إلى 33 قتيلًا و8 مفقودين، بينما أجلي مئات الآلاف عن منازلهم.

وفي أحدث حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، وسط الصين، أودت الفيضانات بـحياة 33 شخصًا، ولا يزال 8 في عداد المفقودين منذ 16 يوليو، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن التلفزيون الرسمي الصيني، الخميس.

وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت بمصرع 25 صينيًّا فضلًا عن 7 مفقودين، وتم إجلاء 376 ألف شخص من مناطقهم.

وانخفض معدل هطول الأمطار في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.

وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر كلفة الأضرار بنحو 1.22 مليار يوان (160 مليون يورو).

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201,250 سيارة ..

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9,022
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