النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اعتمدت نموذجاً موحداً للعمل بموجبه وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة

"الداخلية" تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

تفاصيل الحالات الـ6 في جازان.. طبيبة وممرضون وعاملا نظافة.. وإغلاق مستوصف

اتخذت الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرضى ومنسوبي مستشفى صامطة

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل الحالات التي تم إعلان تسجيلها بمنطقة جازان اليوم بعد تأكيد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وبينت المصادر أن الحالتين في صبيا تعودان لممرضتين تعملان بمستوصف خاص، وتقرر إغلاق المستوصف احترازيًا لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة طاقمه ومراجعيه، حيث كانت الممرضتان مخالطتين لمصاب سابق.

وكشفت المصادر عن أن الحالات التي سجلتها محافظة صامطة هي لطبيبة من جنسية عربية وعاملي نظافة وممرض يعمل بمستشفى بمنطقة عسير.


وبينت المصادر أنه اتخذت إجراءات احترازية وإجراءات أخرى بمستشفى صامطة؛ لضمان سلامة المراجعين ومنسوبي المستشفى.

فيروس كورونا الجديد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاصيل الحالات الـ6 في جازان.. طبيبة وممرضون وعاملا نظافة.. وإغلاق مستوصف
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل الحالات التي تم إعلان تسجيلها بمنطقة جازان اليوم بعد تأكيد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وبينت المصادر أن الحالتين في صبيا تعودان لممرضتين تعملان بمستوصف خاص، وتقرر إغلاق المستوصف احترازيًا لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة طاقمه ومراجعيه، حيث كانت الممرضتان مخالطتين لمصاب سابق.

وكشفت المصادر عن أن الحالات التي سجلتها محافظة صامطة هي لطبيبة من جنسية عربية وعاملي نظافة وممرض يعمل بمستشفى بمنطقة عسير.


وبينت المصادر أنه اتخذت إجراءات احترازية وإجراءات أخرى بمستشفى صامطة؛ لضمان سلامة المراجعين ومنسوبي المستشفى.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
07:39 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:27 PM

تفاصيل الحالات الـ6 في جازان.. طبيبة وممرضون وعاملا نظافة.. وإغلاق مستوصف

اتخذت الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرضى ومنسوبي مستشفى صامطة

A A A
محمد المواسي - جازان
6
28,248

كشفت مصادر لـ"سبق" عن تفاصيل الحالات التي تم إعلان تسجيلها بمنطقة جازان اليوم بعد تأكيد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وبينت المصادر أن الحالتين في صبيا تعودان لممرضتين تعملان بمستوصف خاص، وتقرر إغلاق المستوصف احترازيًا لاتخاذ إجراءات تضمن سلامة طاقمه ومراجعيه، حيث كانت الممرضتان مخالطتين لمصاب سابق.

وكشفت المصادر عن أن الحالات التي سجلتها محافظة صامطة هي لطبيبة من جنسية عربية وعاملي نظافة وممرض يعمل بمستشفى بمنطقة عسير.


وبينت المصادر أنه اتخذت إجراءات احترازية وإجراءات أخرى بمستشفى صامطة؛ لضمان سلامة المراجعين ومنسوبي المستشفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,143
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,947
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,190

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة