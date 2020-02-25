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لجنة الحكام تجيب عن استفسارات الإعلاميين.. غدًا

تعقد لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الأربعاء ورشة عمل لممثلي وسائل الإعلام، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتأتي الورشة التي تنطلق عند الواحدة ظهرًا ضمن سلسلة من الورش الدورية التي تعكس حرص اللجنة على التعاون مع وسائل الإعلام، والتجاوب مع استفساراتهم حول كل ما يخص مجال التحكيم.

يُذكر أن هذه الورشة هي الثانية التي تعقدها لجنة الحكام هذا الموسم لممثلي وسائل الإعلام.

لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة الحكام تجيب عن استفسارات الإعلاميين.. غدًا
سبق

تعقد لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الأربعاء ورشة عمل لممثلي وسائل الإعلام، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتأتي الورشة التي تنطلق عند الواحدة ظهرًا ضمن سلسلة من الورش الدورية التي تعكس حرص اللجنة على التعاون مع وسائل الإعلام، والتجاوب مع استفساراتهم حول كل ما يخص مجال التحكيم.

يُذكر أن هذه الورشة هي الثانية التي تعقدها لجنة الحكام هذا الموسم لممثلي وسائل الإعلام.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
08:45 PM

لجنة الحكام تجيب عن استفسارات الإعلاميين.. غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الأربعاء ورشة عمل لممثلي وسائل الإعلام، وذلك في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتأتي الورشة التي تنطلق عند الواحدة ظهرًا ضمن سلسلة من الورش الدورية التي تعكس حرص اللجنة على التعاون مع وسائل الإعلام، والتجاوب مع استفساراتهم حول كل ما يخص مجال التحكيم.

يُذكر أن هذه الورشة هي الثانية التي تعقدها لجنة الحكام هذا الموسم لممثلي وسائل الإعلام.

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