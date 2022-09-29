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"فودكس" تعلن عن توقيع شراكة مع "أمريكان إكسبريس السعودية"

لتعزيز مكانتها ضمن خططها لإطلاق مزيد من العلامات التجارية

أعلنت فودكس، الشركة السعودية والرائدة في تقديم حلول تكنولوجية متكاملة لنقاط البيع وإدارة المطاعم، اليوم، عن توقيع شراكة مع أمريكان إكسبريس السعودية، مزود منتجات وخدمات الدفع من أمريكان إكسبريس في السعودية.

ويأتي هذا الإعلان بعد إغلاق فودكس للجولة الاستثمارية (ب) في فبراير الماضي، والتي جمعت خلالها 20 مليون دولار أمريكي (75 مليون ريال سعودي) بقيادة شركة سنابل للاستثمار، الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويمثل هذا الإعلان خطوة جديدة في مساعي فودكس لتجاوز أهدافها لعام 2021، مع انضمام 11 ألف علامة تجارية تحت مظلتها حتى الآن؛ فضلًا عن خطط لإطلاق المزيد من المنتجات قريبًا.

وتتيح هذه الشراكة للمتاجر وعملاء فودكس قبول بطاقات أمريكان إكسبريس على جهاز فودكس Pay لنقاط البيع، على أن يتم تفعيل الخدمة لجميع عملاء النظام بحلول 1 أكتوبر 2021.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عبدالله بقشان، مدير عام فودكس Pay: "تسعى فودكس لتعزيز مكانتها بصفتها المنصة الشاملة التي يقصدها أصحاب الامتيازات والمطاعم وتجار التجزئة لتنمية أعمالهم بسهولة.

وفي هذا السياق، ستساهم هذه الشراكة في زيادة مبيعات أصحاب المطاعم وتجار التجزئة من خلال تقديم خيار دفع إضافي بمعايير عالمية؛ لذلك نتوجه بخالص الامتنان إلى فريق الشركة على كل الثقة والدعم، ويسعدنا الترحيب بهم في عائلة فودكس".

وبدوره، قال عاصم الشماسي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أمريكان إكسبريس السعودية: "نلتزم بتقديم منتجات وخدمات فريدة لعملائنا الحاليين والمحتملين؛ لذلك يسعدنا التعاون مع فودكس وتوسيع شبكتنا من التجار لتشمل عملاء الشركة وعملاء التجزئة في المملكة. لا سيما وأن هذه الشراكة تساهم في دعم هدفنا الأساسي بتلبية توقعات عملائنا والارتقاء بها".

ونجحت فودكس منذ انطلاقها في إدارة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها، وأكثر من 50 ألف نقطة بيع، وتقديم خدماتها لأكثر من 11 ألف علامة مختصة بالمأكولات والمشروبات.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة ليعزز من مكانتها في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت شركة التكنولوجيا، التي توفر منصة متكاملة لإدارة البيع بالتجزئة لمساعدة أصحاب المطاعم على إدارة أعمالهم، مؤخرًا عن الجولة الاستثمارية (ب)، ليبلغ إجمالي التمويل الذي جمعته حتى الآن 28 مليون دولار (105 ملايين ريال سعودي).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فودكس" تعلن عن توقيع شراكة مع "أمريكان إكسبريس السعودية"
سبق

أعلنت فودكس، الشركة السعودية والرائدة في تقديم حلول تكنولوجية متكاملة لنقاط البيع وإدارة المطاعم، اليوم، عن توقيع شراكة مع أمريكان إكسبريس السعودية، مزود منتجات وخدمات الدفع من أمريكان إكسبريس في السعودية.

ويأتي هذا الإعلان بعد إغلاق فودكس للجولة الاستثمارية (ب) في فبراير الماضي، والتي جمعت خلالها 20 مليون دولار أمريكي (75 مليون ريال سعودي) بقيادة شركة سنابل للاستثمار، الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويمثل هذا الإعلان خطوة جديدة في مساعي فودكس لتجاوز أهدافها لعام 2021، مع انضمام 11 ألف علامة تجارية تحت مظلتها حتى الآن؛ فضلًا عن خطط لإطلاق المزيد من المنتجات قريبًا.

وتتيح هذه الشراكة للمتاجر وعملاء فودكس قبول بطاقات أمريكان إكسبريس على جهاز فودكس Pay لنقاط البيع، على أن يتم تفعيل الخدمة لجميع عملاء النظام بحلول 1 أكتوبر 2021.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عبدالله بقشان، مدير عام فودكس Pay: "تسعى فودكس لتعزيز مكانتها بصفتها المنصة الشاملة التي يقصدها أصحاب الامتيازات والمطاعم وتجار التجزئة لتنمية أعمالهم بسهولة.

وفي هذا السياق، ستساهم هذه الشراكة في زيادة مبيعات أصحاب المطاعم وتجار التجزئة من خلال تقديم خيار دفع إضافي بمعايير عالمية؛ لذلك نتوجه بخالص الامتنان إلى فريق الشركة على كل الثقة والدعم، ويسعدنا الترحيب بهم في عائلة فودكس".

وبدوره، قال عاصم الشماسي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أمريكان إكسبريس السعودية: "نلتزم بتقديم منتجات وخدمات فريدة لعملائنا الحاليين والمحتملين؛ لذلك يسعدنا التعاون مع فودكس وتوسيع شبكتنا من التجار لتشمل عملاء الشركة وعملاء التجزئة في المملكة. لا سيما وأن هذه الشراكة تساهم في دعم هدفنا الأساسي بتلبية توقعات عملائنا والارتقاء بها".

ونجحت فودكس منذ انطلاقها في إدارة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها، وأكثر من 50 ألف نقطة بيع، وتقديم خدماتها لأكثر من 11 ألف علامة مختصة بالمأكولات والمشروبات.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة ليعزز من مكانتها في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت شركة التكنولوجيا، التي توفر منصة متكاملة لإدارة البيع بالتجزئة لمساعدة أصحاب المطاعم على إدارة أعمالهم، مؤخرًا عن الجولة الاستثمارية (ب)، ليبلغ إجمالي التمويل الذي جمعته حتى الآن 28 مليون دولار (105 ملايين ريال سعودي).

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
11:59 AM

"فودكس" تعلن عن توقيع شراكة مع "أمريكان إكسبريس السعودية"

لتعزيز مكانتها ضمن خططها لإطلاق مزيد من العلامات التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت فودكس، الشركة السعودية والرائدة في تقديم حلول تكنولوجية متكاملة لنقاط البيع وإدارة المطاعم، اليوم، عن توقيع شراكة مع أمريكان إكسبريس السعودية، مزود منتجات وخدمات الدفع من أمريكان إكسبريس في السعودية.

ويأتي هذا الإعلان بعد إغلاق فودكس للجولة الاستثمارية (ب) في فبراير الماضي، والتي جمعت خلالها 20 مليون دولار أمريكي (75 مليون ريال سعودي) بقيادة شركة سنابل للاستثمار، الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويمثل هذا الإعلان خطوة جديدة في مساعي فودكس لتجاوز أهدافها لعام 2021، مع انضمام 11 ألف علامة تجارية تحت مظلتها حتى الآن؛ فضلًا عن خطط لإطلاق المزيد من المنتجات قريبًا.

وتتيح هذه الشراكة للمتاجر وعملاء فودكس قبول بطاقات أمريكان إكسبريس على جهاز فودكس Pay لنقاط البيع، على أن يتم تفعيل الخدمة لجميع عملاء النظام بحلول 1 أكتوبر 2021.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عبدالله بقشان، مدير عام فودكس Pay: "تسعى فودكس لتعزيز مكانتها بصفتها المنصة الشاملة التي يقصدها أصحاب الامتيازات والمطاعم وتجار التجزئة لتنمية أعمالهم بسهولة.

وفي هذا السياق، ستساهم هذه الشراكة في زيادة مبيعات أصحاب المطاعم وتجار التجزئة من خلال تقديم خيار دفع إضافي بمعايير عالمية؛ لذلك نتوجه بخالص الامتنان إلى فريق الشركة على كل الثقة والدعم، ويسعدنا الترحيب بهم في عائلة فودكس".

وبدوره، قال عاصم الشماسي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في أمريكان إكسبريس السعودية: "نلتزم بتقديم منتجات وخدمات فريدة لعملائنا الحاليين والمحتملين؛ لذلك يسعدنا التعاون مع فودكس وتوسيع شبكتنا من التجار لتشمل عملاء الشركة وعملاء التجزئة في المملكة. لا سيما وأن هذه الشراكة تساهم في دعم هدفنا الأساسي بتلبية توقعات عملائنا والارتقاء بها".

ونجحت فودكس منذ انطلاقها في إدارة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها، وأكثر من 50 ألف نقطة بيع، وتقديم خدماتها لأكثر من 11 ألف علامة مختصة بالمأكولات والمشروبات.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة ليعزز من مكانتها في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت شركة التكنولوجيا، التي توفر منصة متكاملة لإدارة البيع بالتجزئة لمساعدة أصحاب المطاعم على إدارة أعمالهم، مؤخرًا عن الجولة الاستثمارية (ب)، ليبلغ إجمالي التمويل الذي جمعته حتى الآن 28 مليون دولار (105 ملايين ريال سعودي).

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