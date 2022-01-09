فيديو سائق شاحنة.. الـ"GPS" جاء بي إلى هنا

في حادث لا يمكن تصويره إلا بطائرة من دون طيار

هل سبق أن قادك تطبيق تحديد المواقع "GPS" في سيارتك إلى طريق وعر أو طريق لا تستطيع السير فيه، هذا ما حدث مع سائق شاحنة صيني، حين تركه الـ"جي بي إس"، مدلى بشاحنته على جرف جبلي بارتفاع أكثر من مائة متر، في حادث لا يمكن تصويره إلا بطائرة من دون طيار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأول من يناير، على طريق جبلي ضيق بالقرب من مدينة تشانغ تشى في محافظة شانشي شمالي الصين، وقد تسبب الحادث بإغلاق الطريق لمدة ثلاثة أيام حتى تم إنقاذ الشاحنة من السقوط من فوق الجبل.

ويظهر فيديو التقطته طائرة من دون طيار، الشاحنة وقد تدلت مقدمتها بالكامل من على طريق ضيق جدًا على جرف جبلي.

وحسب الصحيفة، فقد وقع الحادث عندما كان السائق يتبع تطبيق تحديد المواقع "جي بي إس"، والذي سار به عبر الطريق الجبلي، ليجد نفسه في هذا الطريق الضيق، وحينما حاول العودة عن الطريق وهبوط الجبل، لم يستطع التحرك إلى الوراء، وفي محاولة السائق المناورة بالشاحنة، سقطت العجلات الأمامية بعد انحراف خارج الطريق، وتمكن السائق وراكب معه من الهبوط بصعوبة من قمرة القيادة، حتى وصل فريق لإنقاذ الشاحنة.

ويظهر فيديو آخر كيف تم استخدام ثلاثة جرارات ثقيلة لسحب الشاحنة، وقد تم وضع كميات من مواد البناء عليها من أجل زيادة وزن الجرارات، ثم ربطت مؤخرة الشاحنة بالجرارات بسلك سحب ضخم، وتم سحبها حتى اعتدلت وعادت إلى الطريق الهابط على الجانب الآخر من الجبل لتعود من حيث أتت.

وحسب الصحيفة، فقد استمر إغلاق الطريق ثلاثة أيام، حتى تم سحب الشاحنة.

جدير بالذكر أن تطبيق تحديد المواقع ( GPS‏)، هو نظام ملاحي يستخدم مجموعة من الأقمار الاصطناعية لتحديد الأماكن بشكل دقيق على سطح الأرض، ويمكن لمن يملك جهاز استقبال إشارات هذه الأقمار الاصطناعية أن يعرف موقعه على سطح الأرض.