جهود المركز تمتد من النيجر لـ"السودان".. "إغاثي الملك سلمان" يواصل  أعماله الإنسانية

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع حفر 163 بئراً سطحياً بهدف توفير مياه الشرب للمحتاجين والمتضررين من الجفاف في جمهورية النيجر. وتم تسليم الآبار للسلطات المحلية في المناطق المستفيدة بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة نيامي الدكتور أحمد بن ضيف الله الدلبحي، ومدير وزارة المياه في جمهورية النيجر أدا داؤود، وعضو مجلس الشعب بالنيجر للشؤون الاجتماعية أسومي تاهرو، ومدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة. وسيستفيد من المشروع 241,880 فرداً، حيث تم حفر 40 بئراً سطحياً في منطقة تلابيري، و63 بئرًا سطحيًا في منطقة طاوا، بالإضافة إلى 60 بئراً سطحياً في منطقة دوسو. وثمن مدير عام وزارة المياه بالنيجر دور المملكة العربية السعودية في الوقوف مع بلاده، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه لبلاده من مساعدات إغاثية وإنسانية وكان آخرها مشروع توفير المياه في عدة مناطق بالنيجر. من ناحة أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الأسنان التعليمي بمدينة الخرطوم في جمهورية السودان، وذلك بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي. وأجرى الفريق التطوعي الطبي خلال اليومين الماضيين 12 عملية جراحية للوجه والفم والفكين، و5 عمليات شفة أرنبية، وعملية واحدة لترميم فك من عظمة الحوض. ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع إجراء 100 عملية جراحية مجانية، تتمثل في عمليات أورام الرأس وتقويم كسور الوجه والفكين نتيجة الحوادث والإصابات وعمليات الشفة الأرنبية، ومن المقرر أن ينتقل البرنامج إلى مناطق أخرى خارج الخرطوم في الأيام المقبلة. وأشاد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محجوب منوفلي بجهود المملكة العربية السعودية الإغاثية والإنسانية في السودان، ومنها إسناد النظام الصحي السوداني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، معربًا عن تقديره للمبادرة في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي. ويأتي البرنامج الطبي ضمن البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في عدد من الدول، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.

جهود المركز تمتد من النيجر لـ"السودان".. "إغاثي الملك سلمان" يواصل أعماله الإنسانية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-10 نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع حفر 163 بئراً سطحياً بهدف توفير مياه الشرب للمحتاجين والمتضررين من الجفاف في جمهورية النيجر.



وتم تسليم الآبار للسلطات المحلية في المناطق المستفيدة بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة نيامي الدكتور أحمد بن ضيف الله الدلبحي، ومدير وزارة المياه في جمهورية النيجر أدا داؤود، وعضو مجلس الشعب بالنيجر للشؤون الاجتماعية أسومي تاهرو، ومدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة.



وسيستفيد من المشروع 241,880 فرداً، حيث تم حفر 40 بئراً سطحياً في منطقة تلابيري، و63 بئرًا سطحيًا في منطقة طاوا، بالإضافة إلى 60 بئراً سطحياً في منطقة دوسو.



وثمن مدير عام وزارة المياه بالنيجر دور المملكة العربية السعودية في الوقوف مع بلاده، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه لبلاده من مساعدات إغاثية وإنسانية وكان آخرها مشروع توفير المياه في عدة مناطق بالنيجر.



من ناحة أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الأسنان التعليمي بمدينة الخرطوم في جمهورية السودان، وذلك بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي.



وأجرى الفريق التطوعي الطبي خلال اليومين الماضيين 12 عملية جراحية للوجه والفم والفكين، و5 عمليات شفة أرنبية، وعملية واحدة لترميم فك من عظمة الحوض.



ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع إجراء 100 عملية جراحية مجانية، تتمثل في عمليات أورام الرأس وتقويم كسور الوجه والفكين نتيجة الحوادث والإصابات وعمليات الشفة الأرنبية، ومن المقرر أن ينتقل البرنامج إلى مناطق أخرى خارج الخرطوم في الأيام المقبلة.



وأشاد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محجوب منوفلي بجهود المملكة العربية السعودية الإغاثية والإنسانية في السودان، ومنها إسناد النظام الصحي السوداني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، معربًا عن تقديره للمبادرة في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي.



ويأتي البرنامج الطبي ضمن البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في عدد من الدول، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 03:43 PM

جهود المركز تمتد من النيجر لـ"السودان".. "إغاثي الملك سلمان" يواصل أعماله الإنسانية نفذ مشروع حفر 163 بئرًا لتوفير مياه الشرب في الأولى.. وواصل برنامج جراحة الفم في الثانية





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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع حفر 163 بئراً سطحياً بهدف توفير مياه الشرب للمحتاجين والمتضررين من الجفاف في جمهورية النيجر.



وتم تسليم الآبار للسلطات المحلية في المناطق المستفيدة بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة نيامي الدكتور أحمد بن ضيف الله الدلبحي، ومدير وزارة المياه في جمهورية النيجر أدا داؤود، وعضو مجلس الشعب بالنيجر للشؤون الاجتماعية أسومي تاهرو، ومدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة.



وسيستفيد من المشروع 241,880 فرداً، حيث تم حفر 40 بئراً سطحياً في منطقة تلابيري، و63 بئرًا سطحيًا في منطقة طاوا، بالإضافة إلى 60 بئراً سطحياً في منطقة دوسو.



وثمن مدير عام وزارة المياه بالنيجر دور المملكة العربية السعودية في الوقوف مع بلاده، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه لبلاده من مساعدات إغاثية وإنسانية وكان آخرها مشروع توفير المياه في عدة مناطق بالنيجر.



من ناحة أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى الأسنان التعليمي بمدينة الخرطوم في جمهورية السودان، وذلك بالشراكة مع رابطة العالم الإسلامي.



وأجرى الفريق التطوعي الطبي خلال اليومين الماضيين 12 عملية جراحية للوجه والفم والفكين، و5 عمليات شفة أرنبية، وعملية واحدة لترميم فك من عظمة الحوض.



ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع إجراء 100 عملية جراحية مجانية، تتمثل في عمليات أورام الرأس وتقويم كسور الوجه والفكين نتيجة الحوادث والإصابات وعمليات الشفة الأرنبية، ومن المقرر أن ينتقل البرنامج إلى مناطق أخرى خارج الخرطوم في الأيام المقبلة.



وأشاد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور محجوب منوفلي بجهود المملكة العربية السعودية الإغاثية والإنسانية في السودان، ومنها إسناد النظام الصحي السوداني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، معربًا عن تقديره للمبادرة في تنفيذ هذا البرنامج الحيوي.



ويأتي البرنامج الطبي ضمن البرامج التطوعية التي ينفذها المركز في عدد من الدول، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.