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"إنسان" الأفلاج توقّع عقد شراكة مع الدرع الطبية

يتضمن دعمًا شهريًّا وخصومات 50%

وقعت جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام، فرع الأفلاج، عقد شراكة مع شركة درع الطبية، لتقديم دعم شهري 1.5 من إجمالي إيرادات العيادات للجمعية، مع تقديم خصومات تصل إلى 50% لمستفيدي الجمعية.

وشهدت مراسم التوقيع حضور مدير جمعية "إنسان" فرع الأفلاج، ناجي الرميح، ومدير شركة درع الطبية الدكتور طحنون الدرع.

وتتضمنت الشراكة تخصيص نسبة من إيراد خدمة الكشف الطبي بجميع عيادات مجمع الكمال الطبي للجمعية "تحول شهريًّا لحساب الجمعية"، وتقديم خصومات تصل إلى 50% للأسر التي ترعاها الجمعية.

يأتي ذلك لتحقيق تعاون مثمر وتفعيل الرؤية الوطنية، وللتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع، ممثلًا في المستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

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"إنسان" الأفلاج توقّع عقد شراكة مع الدرع الطبية
سبق

وقعت جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام، فرع الأفلاج، عقد شراكة مع شركة درع الطبية، لتقديم دعم شهري 1.5 من إجمالي إيرادات العيادات للجمعية، مع تقديم خصومات تصل إلى 50% لمستفيدي الجمعية.

وشهدت مراسم التوقيع حضور مدير جمعية "إنسان" فرع الأفلاج، ناجي الرميح، ومدير شركة درع الطبية الدكتور طحنون الدرع.

وتتضمنت الشراكة تخصيص نسبة من إيراد خدمة الكشف الطبي بجميع عيادات مجمع الكمال الطبي للجمعية "تحول شهريًّا لحساب الجمعية"، وتقديم خصومات تصل إلى 50% للأسر التي ترعاها الجمعية.

يأتي ذلك لتحقيق تعاون مثمر وتفعيل الرؤية الوطنية، وللتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع، ممثلًا في المستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:10 PM

"إنسان" الأفلاج توقّع عقد شراكة مع الدرع الطبية

يتضمن دعمًا شهريًّا وخصومات 50%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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وقعت جمعية "إنسان" لرعاية الأيتام، فرع الأفلاج، عقد شراكة مع شركة درع الطبية، لتقديم دعم شهري 1.5 من إجمالي إيرادات العيادات للجمعية، مع تقديم خصومات تصل إلى 50% لمستفيدي الجمعية.

وشهدت مراسم التوقيع حضور مدير جمعية "إنسان" فرع الأفلاج، ناجي الرميح، ومدير شركة درع الطبية الدكتور طحنون الدرع.

وتتضمنت الشراكة تخصيص نسبة من إيراد خدمة الكشف الطبي بجميع عيادات مجمع الكمال الطبي للجمعية "تحول شهريًّا لحساب الجمعية"، وتقديم خصومات تصل إلى 50% للأسر التي ترعاها الجمعية.

يأتي ذلك لتحقيق تعاون مثمر وتفعيل الرؤية الوطنية، وللتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع، ممثلًا في المستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

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