أول أيام الذراعين بدأت.. الحصيني: هذه صفاتها وأمطارها ومدتها

قال: يحل بعد نوء "الحميمين" مباشرةً ويأتي بعد نهايته "ثريا القيظ"

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الخميس أول أيام "الذراعين".

وقال عبر حسابه في "تويتر": هو النوء الذي يحل بعد نوء "الحميمين" مباشرةً، ويأتي بعد نهايته نوء "ثريا القيظ"، تبلغ فترة نوء "الذراعين" 26 يومًا.. نوء الذراعين ليس نجمًا؛ إنما هو صفة اتصفت بها الأيام التي تقع بين أيام نوء "الحميمين" وأيام نوء "ثريا القيظ".

وأضاف: نوء "الذراعين" يشتمل على منزلتين من منازل الشمس والقمر، وهما منزلتا "المؤخر" أو كما يسميه العامة بـ"ذراع أول" والثاني "الرشا" أو كما يسميه العامة "ذراع ثاني"، غزير المطر -إن شاء الله تعالى- فيه فرصة تشكّل السحب العملاقة ومطره محمود وتخضرّ الأرض منه.

وتابع: المؤخر أو "ذراع أول" أيامه "13" يومًا، تُغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة، وتُزرع فيه البذور الصيفية، وغالب أيامه الجو لطيف في الليل، ويميل للحرارة في الظهيرة، فيه تقلبات جوية، وتكثر طيور القماري والعقعق، ويوافق دخوله حالتين مطريتين -إن شاء الله- على أجزاء واسعة من المملكة.