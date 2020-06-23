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خلال 48 ساعة.. تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة مستجدين ببرنامج "نور"

"التعليم": بلغ عدد الطلبات قيد الإجراء على النظام (139.595) طلباً

كشفت وزارة التعليم بأنه تم تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة مستجدين في نظام نور العام الدراسي الجديد موضحة أن 139 ألف طلب لا يزالون قيد الإجراء منذ الإعلان عن بدء التسجيل للمرحلة الابتدائية في 1-11-144 هـ.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة التعليم أن عمليات الدخول على نظام نور خلال الـ 24 ساعة الماضية شهدت زيادة في أعداد الطلبة والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية، وفق خطة زمنية للتسجيل أعدتها وزارة التعليم لتسجيل الطـــلاب الســـعوديين، وغير السعوديين، وتســـجيل مَـــنْ أمهاتهم ســـعوديات من آباء غير ســـعوديين في المدارس الحكومية، وفـــي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، والمدارس الأهلية.

وفي أحدث إحصائية؛ بلغ إجمالي المسجلين من الذكور والإناث (223.744) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد من تم تقييدهم على سجلات الصف الأول من المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والأهلية (84.149) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبات قيد الإجراء على النظام (139.595) طلباً.

وأوضحت وزارة التعليم أنّ عدد الشواغر المتاحة للتسجيل خلال العام الدراسي المقبل 1442هـ بلغ 588,094 مقعداً دراسياً في مدارس التعليم الحكومي والأهلي.

وانطلاقاً من مسؤوليتها في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا؛ مكنت التعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات من رفع جميع المستندات والوثائق عبر النظام الإلكتروني "نور"، دون استمارة الكشف الطبي، وذلك بهدف عدم تعريض الأطفال لمخاطر الإصابة بالفيروس نتيجة دخول المراكز الصحية.

ونصت ضوابط القبول بالصف الأول الابتدائي أن يكون الطالب قد أتم مع بداية العام الدراسي 6 سنوات أو أقل من 6 سنوات بـ 90 يوماً، كما اشترطت الوزارة للالتحاق المبكر لمن تقل أعمارهم عن (6) سنوات بـ 180 يوماً أن يكون الطفل قد التحق بمرحلة رياض الأطفال فصلين دراسيين مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنةً قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 48 ساعة.. تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة مستجدين ببرنامج "نور"
سبق

كشفت وزارة التعليم بأنه تم تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة مستجدين في نظام نور العام الدراسي الجديد موضحة أن 139 ألف طلب لا يزالون قيد الإجراء منذ الإعلان عن بدء التسجيل للمرحلة الابتدائية في 1-11-144 هـ.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة التعليم أن عمليات الدخول على نظام نور خلال الـ 24 ساعة الماضية شهدت زيادة في أعداد الطلبة والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية، وفق خطة زمنية للتسجيل أعدتها وزارة التعليم لتسجيل الطـــلاب الســـعوديين، وغير السعوديين، وتســـجيل مَـــنْ أمهاتهم ســـعوديات من آباء غير ســـعوديين في المدارس الحكومية، وفـــي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، والمدارس الأهلية.

وفي أحدث إحصائية؛ بلغ إجمالي المسجلين من الذكور والإناث (223.744) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد من تم تقييدهم على سجلات الصف الأول من المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والأهلية (84.149) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبات قيد الإجراء على النظام (139.595) طلباً.

وأوضحت وزارة التعليم أنّ عدد الشواغر المتاحة للتسجيل خلال العام الدراسي المقبل 1442هـ بلغ 588,094 مقعداً دراسياً في مدارس التعليم الحكومي والأهلي.

وانطلاقاً من مسؤوليتها في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا؛ مكنت التعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات من رفع جميع المستندات والوثائق عبر النظام الإلكتروني "نور"، دون استمارة الكشف الطبي، وذلك بهدف عدم تعريض الأطفال لمخاطر الإصابة بالفيروس نتيجة دخول المراكز الصحية.

ونصت ضوابط القبول بالصف الأول الابتدائي أن يكون الطالب قد أتم مع بداية العام الدراسي 6 سنوات أو أقل من 6 سنوات بـ 90 يوماً، كما اشترطت الوزارة للالتحاق المبكر لمن تقل أعمارهم عن (6) سنوات بـ 180 يوماً أن يكون الطفل قد التحق بمرحلة رياض الأطفال فصلين دراسيين مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنةً قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
10:36 PM

خلال 48 ساعة.. تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة مستجدين ببرنامج "نور"

"التعليم": بلغ عدد الطلبات قيد الإجراء على النظام (139.595) طلباً

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قاسم الخبراني - الرياض
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2,666

كشفت وزارة التعليم بأنه تم تسجيل أكثر من 223 ألف طالب وطالبة مستجدين في نظام نور العام الدراسي الجديد موضحة أن 139 ألف طلب لا يزالون قيد الإجراء منذ الإعلان عن بدء التسجيل للمرحلة الابتدائية في 1-11-144 هـ.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة التعليم أن عمليات الدخول على نظام نور خلال الـ 24 ساعة الماضية شهدت زيادة في أعداد الطلبة والطالبات المستجدين في المرحلة الابتدائية، وفق خطة زمنية للتسجيل أعدتها وزارة التعليم لتسجيل الطـــلاب الســـعوديين، وغير السعوديين، وتســـجيل مَـــنْ أمهاتهم ســـعوديات من آباء غير ســـعوديين في المدارس الحكومية، وفـــي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة، والمدارس الأهلية.

وفي أحدث إحصائية؛ بلغ إجمالي المسجلين من الذكور والإناث (223.744) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد من تم تقييدهم على سجلات الصف الأول من المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية والأهلية (84.149) طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبات قيد الإجراء على النظام (139.595) طلباً.

وأوضحت وزارة التعليم أنّ عدد الشواغر المتاحة للتسجيل خلال العام الدراسي المقبل 1442هـ بلغ 588,094 مقعداً دراسياً في مدارس التعليم الحكومي والأهلي.

وانطلاقاً من مسؤوليتها في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا؛ مكنت التعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات من رفع جميع المستندات والوثائق عبر النظام الإلكتروني "نور"، دون استمارة الكشف الطبي، وذلك بهدف عدم تعريض الأطفال لمخاطر الإصابة بالفيروس نتيجة دخول المراكز الصحية.

ونصت ضوابط القبول بالصف الأول الابتدائي أن يكون الطالب قد أتم مع بداية العام الدراسي 6 سنوات أو أقل من 6 سنوات بـ 90 يوماً، كما اشترطت الوزارة للالتحاق المبكر لمن تقل أعمارهم عن (6) سنوات بـ 180 يوماً أن يكون الطفل قد التحق بمرحلة رياض الأطفال فصلين دراسيين مع توصية معتمدة من معلمة الروضة متضمنةً قدرة الطفل على الالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي.

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