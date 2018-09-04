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القنصلية الأمريكية تزور مركز الفيصل للاعتدال وتثمن جهوده في مكافحة التطرف

اطلع الوفد على الأنشطة والمبادرات وأشاد بدور السعودية في ترسيخ مفهوم الوسطية

زار وفد من القنصلية الأمريكية بجدة اليوم الثلاثاء مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، يتقدمهم نائبة رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية السيدة "تينج وو".

وقد كان في استقبالهم مدير المركز الدكتور الحسن آل المناخرة، وعدد من منسوبي المركز.

وفي التفاصيل، تأتي الزيارة في إطار بحث سُبل التعاون المشترك في تعزيز قيم الاعتدال، ومكافحة التطرف الفكري والسلوكي في المجتمعات من خلال توعية الشباب والأسر، وبث روح المحبة والسلام والتعايش التي تستقر بها الأوطان.

واطلع الوفد على أنشطة المركز، واستمع إلى عرض موجز عن بعض أنشطة ومبادرات المركز التي كان من أبرزها جائزة الاعتدال، وبرنامج أسرة آمنة من التطرف الذي يهدف إلى توعية أولياء الأمور بمظاهر الانحراف الفكري وطرق معالجته، وغيره من البرامج الأكاديمية والمجتمعية التي نفذها المركز، أو يعمل على إطلاقها قريبًا.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالدور الكبير الذي تقوم به السعودية في إطار ترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، ومكافحة التطرف والإرهاب، كما أبدى إعجابه بما يقدم المركز من برامج نوعية ودراسات وأبحاث علمية منذ انطلاق كرسي الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، وبعد تحويله إلى مركز متخصص حفاظًا على استمراريته.

وختمت السيدة تينج بقولها: إننا فخورون بما تقومون به وما تتطلعون إليه، ويسعدنا أن نكون شركاء في هذا النجاح من خلال مبادرة مشتركة بيننا.

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القنصلية الأمريكية تزور مركز الفيصل للاعتدال وتثمن جهوده في مكافحة التطرف
سبق

زار وفد من القنصلية الأمريكية بجدة اليوم الثلاثاء مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، يتقدمهم نائبة رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية السيدة "تينج وو".

وقد كان في استقبالهم مدير المركز الدكتور الحسن آل المناخرة، وعدد من منسوبي المركز.

وفي التفاصيل، تأتي الزيارة في إطار بحث سُبل التعاون المشترك في تعزيز قيم الاعتدال، ومكافحة التطرف الفكري والسلوكي في المجتمعات من خلال توعية الشباب والأسر، وبث روح المحبة والسلام والتعايش التي تستقر بها الأوطان.

واطلع الوفد على أنشطة المركز، واستمع إلى عرض موجز عن بعض أنشطة ومبادرات المركز التي كان من أبرزها جائزة الاعتدال، وبرنامج أسرة آمنة من التطرف الذي يهدف إلى توعية أولياء الأمور بمظاهر الانحراف الفكري وطرق معالجته، وغيره من البرامج الأكاديمية والمجتمعية التي نفذها المركز، أو يعمل على إطلاقها قريبًا.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالدور الكبير الذي تقوم به السعودية في إطار ترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، ومكافحة التطرف والإرهاب، كما أبدى إعجابه بما يقدم المركز من برامج نوعية ودراسات وأبحاث علمية منذ انطلاق كرسي الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، وبعد تحويله إلى مركز متخصص حفاظًا على استمراريته.

وختمت السيدة تينج بقولها: إننا فخورون بما تقومون به وما تتطلعون إليه، ويسعدنا أن نكون شركاء في هذا النجاح من خلال مبادرة مشتركة بيننا.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:02 PM

القنصلية الأمريكية تزور مركز الفيصل للاعتدال وتثمن جهوده في مكافحة التطرف

اطلع الوفد على الأنشطة والمبادرات وأشاد بدور السعودية في ترسيخ مفهوم الوسطية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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زار وفد من القنصلية الأمريكية بجدة اليوم الثلاثاء مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال، يتقدمهم نائبة رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية السيدة "تينج وو".

وقد كان في استقبالهم مدير المركز الدكتور الحسن آل المناخرة، وعدد من منسوبي المركز.

وفي التفاصيل، تأتي الزيارة في إطار بحث سُبل التعاون المشترك في تعزيز قيم الاعتدال، ومكافحة التطرف الفكري والسلوكي في المجتمعات من خلال توعية الشباب والأسر، وبث روح المحبة والسلام والتعايش التي تستقر بها الأوطان.

واطلع الوفد على أنشطة المركز، واستمع إلى عرض موجز عن بعض أنشطة ومبادرات المركز التي كان من أبرزها جائزة الاعتدال، وبرنامج أسرة آمنة من التطرف الذي يهدف إلى توعية أولياء الأمور بمظاهر الانحراف الفكري وطرق معالجته، وغيره من البرامج الأكاديمية والمجتمعية التي نفذها المركز، أو يعمل على إطلاقها قريبًا.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بالدور الكبير الذي تقوم به السعودية في إطار ترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، ومكافحة التطرف والإرهاب، كما أبدى إعجابه بما يقدم المركز من برامج نوعية ودراسات وأبحاث علمية منذ انطلاق كرسي الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز، وبعد تحويله إلى مركز متخصص حفاظًا على استمراريته.

وختمت السيدة تينج بقولها: إننا فخورون بما تقومون به وما تتطلعون إليه، ويسعدنا أن نكون شركاء في هذا النجاح من خلال مبادرة مشتركة بيننا.

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