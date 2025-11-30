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للمرة الأولى منذ 39 عامًا.. الإعلان عن دخول المرأة انتخابات "غرفة جازان"

لجنة الانتخابات تعلن القائمة الأولية التي تضم 30 مترشحًا ومترشحةً في دورتها العاشرة

شهدت غرفة جازان نشاطًا في أروقتها مؤخرًا، كان أبرزها اليوم الإفصاح عن دخول المرأة لعضوية مجلس إدارتها لأول مرة في تاريخها منذ 39 عامًا، حيث أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس غرفة جازان للدورة القادمة (1443 - 1447هـ) القائمة الأولية للمترشحين والمترشحات الذين تم قبول طلباتهم لعضوية مجلس الإدارة.

وطالبت اللجنة من له اعتراض على أي من المترشحين والمترشحات بأن يقدم اعتراضه في مقر الغرفة الرئيسي، أو عبر الرابط الإلكتروني (voting.mc.gov.sa) خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من يوم الأربعاء 26/ 4/ 1443هـ، الموافق 1/ 12/ 2021م، وأوضحت اللجنة أن فترة الانسحابات من الترشح لمن يرغب من المترشحين والمترشحات خلال خمسة أيام عمل تنتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء 3/ 5/ 1443هـ، الموافق 7/ 12/ 2021م.

وفقًا لبيان اللجنة، فقد ضمت القائمة 30 مترشحًا ومترشحةً؛ من بينهم أربع نساء لأول مرة في تاريخ غرفة جازان و26 رجلًا.

وفيما يلي أسماء المترشحين والمترشحات:

إبراهيم بن حسين سالم المالكي.

- إبراهيم بن محمد عبده أبوشرحه.

- أحمد بن حسن يحيى سهلي.

- أحمد بن محمد محمد أبوهادي.

- أحمد بن محمد يحيى ضايحي.

- بشاره بنت محمد محمد زكري.

- جابر بن يحيى جابر العبسى.

- جابر بن يحيى قاسم لغبي.

- حسن بن علي مهدي مهارش.

- حسن بن محمد يحيى عريشي.

- حمزه بن عمر إبراهيم قناعي.

- خالد بن محمد عبدالرزاق الغامدي.

- ريم بنت محمود عبدالله زغيبي.

- زين بن إبراهيم إبراهيم جعفري.

- سعود بن محمد يحيى الغزواني.

- صالح بن محمد حسن العطيفي.

- عادل بن عبدالله سالم باحشوان.

- عائشة بنت محمد يحيى الشبيلي.

- عبدالخالق بن عبدالسلام محمد الشريف.

- عبدالعزيز بن محمد سالم الغامدي.

- عبداللطيف بن عبدالله أحمد أبوعامرية.

- عبدالله بن أحمد علي الرفاعي.

- علي بن حسن أحمد مشرقي.

- علي بن محمد حسين مساوي.

- علياء بنت محمد علي عنبري.

- محمد بن أحمد حسين مساوى.

- محمد بن سوادي محمد المالكي.

- محمد بن ضيف الله علي خواجي.

- محمد بن علي حسن الفيفي.

- محمود بن حامد يحيى مرير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمرة الأولى منذ 39 عامًا.. الإعلان عن دخول المرأة انتخابات "غرفة جازان"
سبق

شهدت غرفة جازان نشاطًا في أروقتها مؤخرًا، كان أبرزها اليوم الإفصاح عن دخول المرأة لعضوية مجلس إدارتها لأول مرة في تاريخها منذ 39 عامًا، حيث أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس غرفة جازان للدورة القادمة (1443 - 1447هـ) القائمة الأولية للمترشحين والمترشحات الذين تم قبول طلباتهم لعضوية مجلس الإدارة.

وطالبت اللجنة من له اعتراض على أي من المترشحين والمترشحات بأن يقدم اعتراضه في مقر الغرفة الرئيسي، أو عبر الرابط الإلكتروني (voting.mc.gov.sa) خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من يوم الأربعاء 26/ 4/ 1443هـ، الموافق 1/ 12/ 2021م، وأوضحت اللجنة أن فترة الانسحابات من الترشح لمن يرغب من المترشحين والمترشحات خلال خمسة أيام عمل تنتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء 3/ 5/ 1443هـ، الموافق 7/ 12/ 2021م.

وفقًا لبيان اللجنة، فقد ضمت القائمة 30 مترشحًا ومترشحةً؛ من بينهم أربع نساء لأول مرة في تاريخ غرفة جازان و26 رجلًا.

وفيما يلي أسماء المترشحين والمترشحات:

إبراهيم بن حسين سالم المالكي.

- إبراهيم بن محمد عبده أبوشرحه.

- أحمد بن حسن يحيى سهلي.

- أحمد بن محمد محمد أبوهادي.

- أحمد بن محمد يحيى ضايحي.

- بشاره بنت محمد محمد زكري.

- جابر بن يحيى جابر العبسى.

- جابر بن يحيى قاسم لغبي.

- حسن بن علي مهدي مهارش.

- حسن بن محمد يحيى عريشي.

- حمزه بن عمر إبراهيم قناعي.

- خالد بن محمد عبدالرزاق الغامدي.

- ريم بنت محمود عبدالله زغيبي.

- زين بن إبراهيم إبراهيم جعفري.

- سعود بن محمد يحيى الغزواني.

- صالح بن محمد حسن العطيفي.

- عادل بن عبدالله سالم باحشوان.

- عائشة بنت محمد يحيى الشبيلي.

- عبدالخالق بن عبدالسلام محمد الشريف.

- عبدالعزيز بن محمد سالم الغامدي.

- عبداللطيف بن عبدالله أحمد أبوعامرية.

- عبدالله بن أحمد علي الرفاعي.

- علي بن حسن أحمد مشرقي.

- علي بن محمد حسين مساوي.

- علياء بنت محمد علي عنبري.

- محمد بن أحمد حسين مساوى.

- محمد بن سوادي محمد المالكي.

- محمد بن ضيف الله علي خواجي.

- محمد بن علي حسن الفيفي.

- محمود بن حامد يحيى مرير.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
07:41 PM
اخر تعديل
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
08:08 PM

للمرة الأولى منذ 39 عامًا.. الإعلان عن دخول المرأة انتخابات "غرفة جازان"

لجنة الانتخابات تعلن القائمة الأولية التي تضم 30 مترشحًا ومترشحةً في دورتها العاشرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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شهدت غرفة جازان نشاطًا في أروقتها مؤخرًا، كان أبرزها اليوم الإفصاح عن دخول المرأة لعضوية مجلس إدارتها لأول مرة في تاريخها منذ 39 عامًا، حيث أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس غرفة جازان للدورة القادمة (1443 - 1447هـ) القائمة الأولية للمترشحين والمترشحات الذين تم قبول طلباتهم لعضوية مجلس الإدارة.

وطالبت اللجنة من له اعتراض على أي من المترشحين والمترشحات بأن يقدم اعتراضه في مقر الغرفة الرئيسي، أو عبر الرابط الإلكتروني (voting.mc.gov.sa) خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من يوم الأربعاء 26/ 4/ 1443هـ، الموافق 1/ 12/ 2021م، وأوضحت اللجنة أن فترة الانسحابات من الترشح لمن يرغب من المترشحين والمترشحات خلال خمسة أيام عمل تنتهي بنهاية دوام يوم الثلاثاء 3/ 5/ 1443هـ، الموافق 7/ 12/ 2021م.

وفقًا لبيان اللجنة، فقد ضمت القائمة 30 مترشحًا ومترشحةً؛ من بينهم أربع نساء لأول مرة في تاريخ غرفة جازان و26 رجلًا.

وفيما يلي أسماء المترشحين والمترشحات:

إبراهيم بن حسين سالم المالكي.

- إبراهيم بن محمد عبده أبوشرحه.

- أحمد بن حسن يحيى سهلي.

- أحمد بن محمد محمد أبوهادي.

- أحمد بن محمد يحيى ضايحي.

- بشاره بنت محمد محمد زكري.

- جابر بن يحيى جابر العبسى.

- جابر بن يحيى قاسم لغبي.

- حسن بن علي مهدي مهارش.

- حسن بن محمد يحيى عريشي.

- حمزه بن عمر إبراهيم قناعي.

- خالد بن محمد عبدالرزاق الغامدي.

- ريم بنت محمود عبدالله زغيبي.

- زين بن إبراهيم إبراهيم جعفري.

- سعود بن محمد يحيى الغزواني.

- صالح بن محمد حسن العطيفي.

- عادل بن عبدالله سالم باحشوان.

- عائشة بنت محمد يحيى الشبيلي.

- عبدالخالق بن عبدالسلام محمد الشريف.

- عبدالعزيز بن محمد سالم الغامدي.

- عبداللطيف بن عبدالله أحمد أبوعامرية.

- عبدالله بن أحمد علي الرفاعي.

- علي بن حسن أحمد مشرقي.

- علي بن محمد حسين مساوي.

- علياء بنت محمد علي عنبري.

- محمد بن أحمد حسين مساوى.

- محمد بن سوادي محمد المالكي.

- محمد بن ضيف الله علي خواجي.

- محمد بن علي حسن الفيفي.

- محمود بن حامد يحيى مرير.

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