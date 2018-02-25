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إطلاق خدمات المكتب الموحد لتصريح مساكن الحجاج بهيئة تطوير المدينة

بهدف تسهيل كل التعاملات والحفاظ على وقت المستفيدين ومساعدتهم

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن تدشين خدمات المكتب الموحد لإصدار تصاريح مساكن الحجاج والزوار؛ وذلك بمقر الهيئة بالتنسيق مع لجنة إسكان الحجاج بإمارة منطقة المدينة المنورة، ووكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وإدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة.

ويعمل المكتب الموحد على توحيد الإجراءات وتسهيل كل التعاملات الخاصة بإصدار تصاريح مساكن الحجاج والزوار، والحفاظ على وقت المستفيدين ومساعدتهم لاستصدار التصاريح اللازمة بما يتوافق مع المعيار الزمني الذي جرى تحديده بمعدل 48 ساعة فقط، بعد التأكد من تحقيق كل المتطلبات التشغيلية للمنشأة، والتي تشتمل على تحقيق اشتراطات السلامة ومتطلبات التشغيل، كما يعمل المكتب على تقديم خدمة الاستشارات لملاك العقارات والمستثمرين في قطاع الإيواء طيلة أوقات العمل المحددة على فترتين؛ الأولى صباحية تبدأ الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 12.00 ظهراً، والثانية بالفترة المسائية تُستأنف عند الساعة 5.00 عصراً وتتواصل حتى الساعة 7.00 مساء طوال أيام العمل الرسمي.

ونجح المكتب خلال الفترة التشغيلية التجريبية، في مساعدة عدد من ملاك العقارات والمستثمرين في قطاع الإيواء؛ من خلال تقديم المشورة لتهيئة المباني والحصول على تصاريح الإسكان ضمن المناطق المستهدفة؛ مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بالمدينة المنورة بإضافة 600 سرير جديد خلال الأسابيع الماضية؛ فيما يتوقع أن يشهد العام الجاري إضافة أكثر من 5000 سرير جديد ليصل حجم التوسع في السعة السريرية لأكثر من 20 ألف سرير بحلول العام 2019؛ لتضاف إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية في المدينة المنورة.

ويهدف المكتب الموحد الذي يقدم خدماته لملاك العقارات بالمدينة المنورة والمستثمرين في قطاع الإيواء، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للسعة السريرية لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة؛ بما يتوافق مع توجيهات الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المدينة المنورة، والتي تشتمل على توفير المزيد من خيارات السكن المناسبة، والتي تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على الخدمة بأسعار تنافسية.

ويساهم المكتب الموحد في مساعدة ملاك العقارات خصوصاً تلك الواقعة في النطاق الجغرافي الذي يشمل الطريق الدائري الأول (طريق الملك فيصل)، وداخل الطريق الدائري الثاني (طريق الملك عبدالله) في استخراج التصاريح اللازمة لممارسة نشاط الإسكان والمرتبطة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بإسكان الحجاج؛ بما في ذلك تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الجدد، ويعمل على توحيد الإجراءات، والتأكد من تطبيق البرامج التأهيلية المعتمدة لدى الجهات المشاركة، والتي تتسم بإجراءات ذات مرونة عالية تمكّن المستثمرين من إيجاد فرص استثمارية جديدة.

وترفع منظومة الخدمات الجديدة في المكتب الموحد لتصريح إسكان الحجاج مستوى تأهيل وتحسين المباني الواقعة خارج المنطقة المركزية والقريبة من المسجد النبوي الشريف، والتي يمكن تهيئتها والعمل على رفع مستوى كفاءتها التشغيلية، إلى جانب دعم وتشجيع الملاك على التوجه للاستثمار الأمثل لعقاراتهم الواقعة في منطقة قباء وحي الزاهدية والمشرفية وباب التمار؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وتشارك هيئة تطوير المدينة المنورة، في تقديم خدماتها اللوجستية لتمكين المكتب الموحد لتصريح مساكن الحجاج والزوار، من تقديم الخدمات للمستفيدين؛ الأمر الذي سيساهم في رفع الطاقة التشغيلية بالمدينة المنورة، وكذلك إيجاد مصادر للدخل لدى ملاك العقارات المستهدفة، بالإضافة إلى استحداث فرص استثمارية جديدة والمساهمة هذه الخدمات في تحسين الرؤية البصرية وتوحيد الهوية العمرانية للمباني المستهدفة؛ بما يحقق الانسجام مع برامج أنسنة المدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق خدمات المكتب الموحد لتصريح مساكن الحجاج بهيئة تطوير المدينة
سبق

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن تدشين خدمات المكتب الموحد لإصدار تصاريح مساكن الحجاج والزوار؛ وذلك بمقر الهيئة بالتنسيق مع لجنة إسكان الحجاج بإمارة منطقة المدينة المنورة، ووكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وإدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة.

ويعمل المكتب الموحد على توحيد الإجراءات وتسهيل كل التعاملات الخاصة بإصدار تصاريح مساكن الحجاج والزوار، والحفاظ على وقت المستفيدين ومساعدتهم لاستصدار التصاريح اللازمة بما يتوافق مع المعيار الزمني الذي جرى تحديده بمعدل 48 ساعة فقط، بعد التأكد من تحقيق كل المتطلبات التشغيلية للمنشأة، والتي تشتمل على تحقيق اشتراطات السلامة ومتطلبات التشغيل، كما يعمل المكتب على تقديم خدمة الاستشارات لملاك العقارات والمستثمرين في قطاع الإيواء طيلة أوقات العمل المحددة على فترتين؛ الأولى صباحية تبدأ الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 12.00 ظهراً، والثانية بالفترة المسائية تُستأنف عند الساعة 5.00 عصراً وتتواصل حتى الساعة 7.00 مساء طوال أيام العمل الرسمي.

ونجح المكتب خلال الفترة التشغيلية التجريبية، في مساعدة عدد من ملاك العقارات والمستثمرين في قطاع الإيواء؛ من خلال تقديم المشورة لتهيئة المباني والحصول على تصاريح الإسكان ضمن المناطق المستهدفة؛ مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بالمدينة المنورة بإضافة 600 سرير جديد خلال الأسابيع الماضية؛ فيما يتوقع أن يشهد العام الجاري إضافة أكثر من 5000 سرير جديد ليصل حجم التوسع في السعة السريرية لأكثر من 20 ألف سرير بحلول العام 2019؛ لتضاف إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية في المدينة المنورة.

ويهدف المكتب الموحد الذي يقدم خدماته لملاك العقارات بالمدينة المنورة والمستثمرين في قطاع الإيواء، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للسعة السريرية لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة؛ بما يتوافق مع توجيهات الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المدينة المنورة، والتي تشتمل على توفير المزيد من خيارات السكن المناسبة، والتي تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على الخدمة بأسعار تنافسية.

ويساهم المكتب الموحد في مساعدة ملاك العقارات خصوصاً تلك الواقعة في النطاق الجغرافي الذي يشمل الطريق الدائري الأول (طريق الملك فيصل)، وداخل الطريق الدائري الثاني (طريق الملك عبدالله) في استخراج التصاريح اللازمة لممارسة نشاط الإسكان والمرتبطة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بإسكان الحجاج؛ بما في ذلك تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الجدد، ويعمل على توحيد الإجراءات، والتأكد من تطبيق البرامج التأهيلية المعتمدة لدى الجهات المشاركة، والتي تتسم بإجراءات ذات مرونة عالية تمكّن المستثمرين من إيجاد فرص استثمارية جديدة.

وترفع منظومة الخدمات الجديدة في المكتب الموحد لتصريح إسكان الحجاج مستوى تأهيل وتحسين المباني الواقعة خارج المنطقة المركزية والقريبة من المسجد النبوي الشريف، والتي يمكن تهيئتها والعمل على رفع مستوى كفاءتها التشغيلية، إلى جانب دعم وتشجيع الملاك على التوجه للاستثمار الأمثل لعقاراتهم الواقعة في منطقة قباء وحي الزاهدية والمشرفية وباب التمار؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وتشارك هيئة تطوير المدينة المنورة، في تقديم خدماتها اللوجستية لتمكين المكتب الموحد لتصريح مساكن الحجاج والزوار، من تقديم الخدمات للمستفيدين؛ الأمر الذي سيساهم في رفع الطاقة التشغيلية بالمدينة المنورة، وكذلك إيجاد مصادر للدخل لدى ملاك العقارات المستهدفة، بالإضافة إلى استحداث فرص استثمارية جديدة والمساهمة هذه الخدمات في تحسين الرؤية البصرية وتوحيد الهوية العمرانية للمباني المستهدفة؛ بما يحقق الانسجام مع برامج أنسنة المدينة المنورة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:02 PM

إطلاق خدمات المكتب الموحد لتصريح مساكن الحجاج بهيئة تطوير المدينة

بهدف تسهيل كل التعاملات والحفاظ على وقت المستفيدين ومساعدتهم

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن تدشين خدمات المكتب الموحد لإصدار تصاريح مساكن الحجاج والزوار؛ وذلك بمقر الهيئة بالتنسيق مع لجنة إسكان الحجاج بإمارة منطقة المدينة المنورة، ووكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وإدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة.

ويعمل المكتب الموحد على توحيد الإجراءات وتسهيل كل التعاملات الخاصة بإصدار تصاريح مساكن الحجاج والزوار، والحفاظ على وقت المستفيدين ومساعدتهم لاستصدار التصاريح اللازمة بما يتوافق مع المعيار الزمني الذي جرى تحديده بمعدل 48 ساعة فقط، بعد التأكد من تحقيق كل المتطلبات التشغيلية للمنشأة، والتي تشتمل على تحقيق اشتراطات السلامة ومتطلبات التشغيل، كما يعمل المكتب على تقديم خدمة الاستشارات لملاك العقارات والمستثمرين في قطاع الإيواء طيلة أوقات العمل المحددة على فترتين؛ الأولى صباحية تبدأ الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 12.00 ظهراً، والثانية بالفترة المسائية تُستأنف عند الساعة 5.00 عصراً وتتواصل حتى الساعة 7.00 مساء طوال أيام العمل الرسمي.

ونجح المكتب خلال الفترة التشغيلية التجريبية، في مساعدة عدد من ملاك العقارات والمستثمرين في قطاع الإيواء؛ من خلال تقديم المشورة لتهيئة المباني والحصول على تصاريح الإسكان ضمن المناطق المستهدفة؛ مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بالمدينة المنورة بإضافة 600 سرير جديد خلال الأسابيع الماضية؛ فيما يتوقع أن يشهد العام الجاري إضافة أكثر من 5000 سرير جديد ليصل حجم التوسع في السعة السريرية لأكثر من 20 ألف سرير بحلول العام 2019؛ لتضاف إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية في المدينة المنورة.

ويهدف المكتب الموحد الذي يقدم خدماته لملاك العقارات بالمدينة المنورة والمستثمرين في قطاع الإيواء، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للسعة السريرية لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة؛ بما يتوافق مع توجيهات الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاصدي المدينة المنورة، والتي تشتمل على توفير المزيد من خيارات السكن المناسبة، والتي تلبي احتياجات ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على الخدمة بأسعار تنافسية.

ويساهم المكتب الموحد في مساعدة ملاك العقارات خصوصاً تلك الواقعة في النطاق الجغرافي الذي يشمل الطريق الدائري الأول (طريق الملك فيصل)، وداخل الطريق الدائري الثاني (طريق الملك عبدالله) في استخراج التصاريح اللازمة لممارسة نشاط الإسكان والمرتبطة بالجهات الحكومية ذات العلاقة بإسكان الحجاج؛ بما في ذلك تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الجدد، ويعمل على توحيد الإجراءات، والتأكد من تطبيق البرامج التأهيلية المعتمدة لدى الجهات المشاركة، والتي تتسم بإجراءات ذات مرونة عالية تمكّن المستثمرين من إيجاد فرص استثمارية جديدة.

وترفع منظومة الخدمات الجديدة في المكتب الموحد لتصريح إسكان الحجاج مستوى تأهيل وتحسين المباني الواقعة خارج المنطقة المركزية والقريبة من المسجد النبوي الشريف، والتي يمكن تهيئتها والعمل على رفع مستوى كفاءتها التشغيلية، إلى جانب دعم وتشجيع الملاك على التوجه للاستثمار الأمثل لعقاراتهم الواقعة في منطقة قباء وحي الزاهدية والمشرفية وباب التمار؛ وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وتشارك هيئة تطوير المدينة المنورة، في تقديم خدماتها اللوجستية لتمكين المكتب الموحد لتصريح مساكن الحجاج والزوار، من تقديم الخدمات للمستفيدين؛ الأمر الذي سيساهم في رفع الطاقة التشغيلية بالمدينة المنورة، وكذلك إيجاد مصادر للدخل لدى ملاك العقارات المستهدفة، بالإضافة إلى استحداث فرص استثمارية جديدة والمساهمة هذه الخدمات في تحسين الرؤية البصرية وتوحيد الهوية العمرانية للمباني المستهدفة؛ بما يحقق الانسجام مع برامج أنسنة المدينة المنورة.

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