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"الغذاء والدواء" الأمريكية توافق على قطرة عين تغني عن النظارات

أصدرت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" موافقتها النهائية على قطرات عين تغني عن ارتداء النظارات للأشخاص الذين يعانون عدم وضوح الرؤية أو ما يُعرف بـ"قصر النظر الشيخوخي".

ويعد قصر النظر الشيخوخي حالة مرتبطة بالعمر تفقد فيها العين تدريجياً القدرة على التركيز على الأشياء القريبة، وعادة ما يصبح ملحوظاً عندما يبلغ الأشخاص أوائل الأربعينات من العمر وما فوق؛ ما يتطلب عليهم ارتداء النظارات للقراءة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد أعلنت في أكتوبر الماضي موافقتها على القطرات إلا أنها كانت تتطلب بعض الإجراءات النهائية ومراجعة التجارب السريرية لمنح موافقتها النهائية لطرح العلاج في الاُسواق.

ووفقاً للإرشادات تحتاج قطرة Vuity،15 دقيقة، لتظهر فعاليتها، حيث توفر لكل عين رؤية أوضح لمدة 6 إلى 10 ساعات، ويمكن استخدامها بشكل يومي، ويتوقع أن تبلغ تكلفة العبوة 80 دولاراً وتكفي العبوة لمدة شهر كامل.

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"الغذاء والدواء" الأمريكية توافق على قطرة عين تغني عن النظارات
سبق

أصدرت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" موافقتها النهائية على قطرات عين تغني عن ارتداء النظارات للأشخاص الذين يعانون عدم وضوح الرؤية أو ما يُعرف بـ"قصر النظر الشيخوخي".

ويعد قصر النظر الشيخوخي حالة مرتبطة بالعمر تفقد فيها العين تدريجياً القدرة على التركيز على الأشياء القريبة، وعادة ما يصبح ملحوظاً عندما يبلغ الأشخاص أوائل الأربعينات من العمر وما فوق؛ ما يتطلب عليهم ارتداء النظارات للقراءة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد أعلنت في أكتوبر الماضي موافقتها على القطرات إلا أنها كانت تتطلب بعض الإجراءات النهائية ومراجعة التجارب السريرية لمنح موافقتها النهائية لطرح العلاج في الاُسواق.

ووفقاً للإرشادات تحتاج قطرة Vuity،15 دقيقة، لتظهر فعاليتها، حيث توفر لكل عين رؤية أوضح لمدة 6 إلى 10 ساعات، ويمكن استخدامها بشكل يومي، ويتوقع أن تبلغ تكلفة العبوة 80 دولاراً وتكفي العبوة لمدة شهر كامل.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
02:08 PM

"الغذاء والدواء" الأمريكية توافق على قطرة عين تغني عن النظارات

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خالد علي - الرياض
4
2,289

أصدرت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" موافقتها النهائية على قطرات عين تغني عن ارتداء النظارات للأشخاص الذين يعانون عدم وضوح الرؤية أو ما يُعرف بـ"قصر النظر الشيخوخي".

ويعد قصر النظر الشيخوخي حالة مرتبطة بالعمر تفقد فيها العين تدريجياً القدرة على التركيز على الأشياء القريبة، وعادة ما يصبح ملحوظاً عندما يبلغ الأشخاص أوائل الأربعينات من العمر وما فوق؛ ما يتطلب عليهم ارتداء النظارات للقراءة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد أعلنت في أكتوبر الماضي موافقتها على القطرات إلا أنها كانت تتطلب بعض الإجراءات النهائية ومراجعة التجارب السريرية لمنح موافقتها النهائية لطرح العلاج في الاُسواق.

ووفقاً للإرشادات تحتاج قطرة Vuity،15 دقيقة، لتظهر فعاليتها، حيث توفر لكل عين رؤية أوضح لمدة 6 إلى 10 ساعات، ويمكن استخدامها بشكل يومي، ويتوقع أن تبلغ تكلفة العبوة 80 دولاراً وتكفي العبوة لمدة شهر كامل.

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