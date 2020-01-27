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تصادم حافلة بـ"جيمس" تُقل معلمات وطالبات يصيب 15 شخصًا بـ"خيالة- تربة"

7 حالات نُقلت إسعافيًّا عن طريق الهلال الأحمر و"الصحة" و8 من خلال مواطنين

باشرت الجهات المعنية، مجريات حادث مروري وقع اليوم على طريق "الخيالة" بالاتجاه نحو محافظة تربة، وتحديدًا بعد مركز أبو راكة؛ حيث نتج عنه عدة إصابات تشير المعلومات إلى أنها 15 حالة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلت لمستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف.

وأشارت مصادر إلى أن الحادث كان عبارة عن تصادم بين حافلة ومركبة من نوع "جيمس" بها معلمات وطالبات؛ وفقًا لما ذكره لـ"سبق" المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، والذي أكد أن من بين المصابين طفلًا وقائد إحدى المركبات.

وأشار "الثبيتي" إلى أن سبع حالات نُقلت إسعافيًّا عن طريق الهلال الأحمر والصحة، وثمان حالات عن طريق المواطنين قبل وصول الفِرَق الإسعافية؛ مؤكدًا مشاركة أربع فِرَق من الهلال الأحمر ما بين الطائف والباحة، وثلاث فِرَق من الصحة، كذلك مشاركة الدفاع المدني.

وبيّن "الثبيتي" أن موقع الحادث يبعد حوالى ١٤٠ كيلو مترًا عن الطائف؛ مشيرًا إلى أن هناك حالتين خطيرتين؛ فيما قُدرت بقية الحالات بمتوسطة إلى بسيطة.

حادث مروري طريق الخيالة محافظة تربة الطائف هيئة الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصادم حافلة بـ"جيمس" تُقل معلمات وطالبات يصيب 15 شخصًا بـ"خيالة- تربة"
سبق

باشرت الجهات المعنية، مجريات حادث مروري وقع اليوم على طريق "الخيالة" بالاتجاه نحو محافظة تربة، وتحديدًا بعد مركز أبو راكة؛ حيث نتج عنه عدة إصابات تشير المعلومات إلى أنها 15 حالة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلت لمستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف.

وأشارت مصادر إلى أن الحادث كان عبارة عن تصادم بين حافلة ومركبة من نوع "جيمس" بها معلمات وطالبات؛ وفقًا لما ذكره لـ"سبق" المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، والذي أكد أن من بين المصابين طفلًا وقائد إحدى المركبات.

وأشار "الثبيتي" إلى أن سبع حالات نُقلت إسعافيًّا عن طريق الهلال الأحمر والصحة، وثمان حالات عن طريق المواطنين قبل وصول الفِرَق الإسعافية؛ مؤكدًا مشاركة أربع فِرَق من الهلال الأحمر ما بين الطائف والباحة، وثلاث فِرَق من الصحة، كذلك مشاركة الدفاع المدني.

وبيّن "الثبيتي" أن موقع الحادث يبعد حوالى ١٤٠ كيلو مترًا عن الطائف؛ مشيرًا إلى أن هناك حالتين خطيرتين؛ فيما قُدرت بقية الحالات بمتوسطة إلى بسيطة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:36 AM
اخر تعديل
27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
12:23 PM

تصادم حافلة بـ"جيمس" تُقل معلمات وطالبات يصيب 15 شخصًا بـ"خيالة- تربة"

7 حالات نُقلت إسعافيًّا عن طريق الهلال الأحمر و"الصحة" و8 من خلال مواطنين

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
6,441

باشرت الجهات المعنية، مجريات حادث مروري وقع اليوم على طريق "الخيالة" بالاتجاه نحو محافظة تربة، وتحديدًا بعد مركز أبو راكة؛ حيث نتج عنه عدة إصابات تشير المعلومات إلى أنها 15 حالة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلت لمستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف.

وأشارت مصادر إلى أن الحادث كان عبارة عن تصادم بين حافلة ومركبة من نوع "جيمس" بها معلمات وطالبات؛ وفقًا لما ذكره لـ"سبق" المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، والذي أكد أن من بين المصابين طفلًا وقائد إحدى المركبات.

وأشار "الثبيتي" إلى أن سبع حالات نُقلت إسعافيًّا عن طريق الهلال الأحمر والصحة، وثمان حالات عن طريق المواطنين قبل وصول الفِرَق الإسعافية؛ مؤكدًا مشاركة أربع فِرَق من الهلال الأحمر ما بين الطائف والباحة، وثلاث فِرَق من الصحة، كذلك مشاركة الدفاع المدني.

وبيّن "الثبيتي" أن موقع الحادث يبعد حوالى ١٤٠ كيلو مترًا عن الطائف؛ مشيرًا إلى أن هناك حالتين خطيرتين؛ فيما قُدرت بقية الحالات بمتوسطة إلى بسيطة.

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