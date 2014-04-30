"الغذاء والدواء": هذا ما يفعله "الكبتاجون" بالجسم .. من إتلاف المخ إلى الانتحار

"السلطان": يروَّج له خلال الاختبارات مع أنه يُضعف الإدراك ويسبِّب مضاعفات

كشف المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في هيئة "الغذاء والدواء" الصيدلي عبدالرحمن السلطان؛ أن تناول حبوب الكبتاجون يؤدي إلى أضرار كثيرة على الجسم، من بينها اضطرابات في المخ والجهاز العصبي.

وقال "السلطان": الترويج لتلك الحبوب ينتشر خلال فترة الاختبارات بداعي أنها تحسّن المستوى الدراسي، وبعض الطلبة يظنون أن الكبتاجون يفيد في التغلب على النوم والإرهاق، لكنه في الحقيقة يضعف الإدراك ويسبب كثيرا من المضاعفات الخطيرة.

وأضاف: الكبتاجون أحد مشتقات مركب الإمفيتامين، ويسبّب تناوله أعراض اضطرابات عضوية في المخ، مثل التشنج وإتلاف خلايا المخ، إضافة إلى نقص كريات الدم البيضاء، والأنيميا، وفقدان الاتزان والحكم الصحيح على الأمور والشك في الناس؛ ما يؤدي إلى الانطواء، والعزلة، وسرعة الانفعال، واضطرابات عقلية، وتوارد أفكار انتحارية.

وأردف "السلطان": الكبتاجون يسبّب أيضاً ضموراً بالمخيخ والجهاز العصبي؛ ما يسبّب تشوّهات وإعاقات دائمة ورعشة في اليدين وتقلصات عضلية عند استخدامه فترات طويلة، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وهبوط التنفس والسكتة القلبية، واعتلال الصحة والسلوك الهيستيري دون وعي، والميل إلى الكسل، والإرهاق الشديد، وكثرة النوم، والتعرق الشديد، وشحوب الوجه والشفتين.

وتابع: أضراره تشمل أيضاً الإصابة بالهلوسة السمعية والبصرية، والإدمان نتيجة التعاطي المستمر، ولذا يجب الابتعاد عن تناوله، وإبلاغ السلطات الأمنية عمّن يروّج هذه السموم.