النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتوجيهات ملكية.. "100 ألف مصحف" تتهيّأ لتتسلّمها مصر في مراسم "فيديو"

فيما رفع "آل الشيخ" الشكر للقيادة على جهودها لنشر كتاب الله للمسلمين بالعالم

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تسلّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدفعة السادسة من هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- البالغة (100) ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث ستجري مراسم تسليم الهدية بمقر سفارة المملكة في العاصمة القاهرة، غداً الأحد، بعد أن تمّ وصول الشحنات كافة لميناء العين السخنة بجمهورية مصر.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعةً ونشراً وتعليماً، مشيراً إلى أن هذه الهدية التي وجّه الملك بتقديمها للأشقاء في مصر وغيرها من دول العالم هي رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأوضح أن هذه الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرّف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف عليها ومباشرة إرسالها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، هي امتداد لما تمّ إرساله ليصل إجمالي النسخ التي وصلت إلى مصر قرابة ربع مليون نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها بالتنسيق مع مقام وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة السعودية على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم وتماشياً مع الرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة نحو خدمة كتاب الله ونشره للمسلمين في العالم بملايين النسخ سنوياً وبالمجان.

وبيّن أن هذه الهدية التي تتشرّف وزارة الشؤون الإسلامية بإرسالها للمسلمين بالعالم، وهي أغلى هدية من أكبر مطبعة شيّدتها المملكة لخدمة القرآن الكريم، وتحظى بعناية واهتمام المسلمين بالعالم، منوّهاً بما تمّ من ارتفاع معدل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من تسعة ملايين نسخة سنوياً إلى عشرين مليون نسخة سنوياً، وتحقق ذلك -ولله الحمد- بفضل الله، ثم بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي العهد -حفظهما الله-.

ونوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في ختام تصريحاته، إلى أنه بفضل الله، ثم بما توليه قيادة المملكة على مدى التاريخ من دعمٍ وجهودٍ لنشر وطباعة المصحف الشريف، فقد بلغ إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية عام ٢٠٢١ أكثر من ٣٤٥ مليون نسخة، وُزع منها أكثر من ٣٢٠ مليون نسخة هدية من حكومة المملكة العربية السعودية للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقرارها، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بتوجيهات ملكية.. "100 ألف مصحف" تتهيّأ لتتسلّمها مصر في مراسم "فيديو"
سبق

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تسلّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدفعة السادسة من هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- البالغة (100) ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث ستجري مراسم تسليم الهدية بمقر سفارة المملكة في العاصمة القاهرة، غداً الأحد، بعد أن تمّ وصول الشحنات كافة لميناء العين السخنة بجمهورية مصر.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعةً ونشراً وتعليماً، مشيراً إلى أن هذه الهدية التي وجّه الملك بتقديمها للأشقاء في مصر وغيرها من دول العالم هي رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأوضح أن هذه الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرّف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف عليها ومباشرة إرسالها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، هي امتداد لما تمّ إرساله ليصل إجمالي النسخ التي وصلت إلى مصر قرابة ربع مليون نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها بالتنسيق مع مقام وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة السعودية على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم وتماشياً مع الرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة نحو خدمة كتاب الله ونشره للمسلمين في العالم بملايين النسخ سنوياً وبالمجان.

وبيّن أن هذه الهدية التي تتشرّف وزارة الشؤون الإسلامية بإرسالها للمسلمين بالعالم، وهي أغلى هدية من أكبر مطبعة شيّدتها المملكة لخدمة القرآن الكريم، وتحظى بعناية واهتمام المسلمين بالعالم، منوّهاً بما تمّ من ارتفاع معدل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من تسعة ملايين نسخة سنوياً إلى عشرين مليون نسخة سنوياً، وتحقق ذلك -ولله الحمد- بفضل الله، ثم بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي العهد -حفظهما الله-.

ونوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في ختام تصريحاته، إلى أنه بفضل الله، ثم بما توليه قيادة المملكة على مدى التاريخ من دعمٍ وجهودٍ لنشر وطباعة المصحف الشريف، فقد بلغ إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية عام ٢٠٢١ أكثر من ٣٤٥ مليون نسخة، وُزع منها أكثر من ٣٢٠ مليون نسخة هدية من حكومة المملكة العربية السعودية للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقرارها، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:06 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:35 PM

بتوجيهات ملكية.. "100 ألف مصحف" تتهيّأ لتتسلّمها مصر في مراسم "فيديو"

فيما رفع "آل الشيخ" الشكر للقيادة على جهودها لنشر كتاب الله للمسلمين بالعالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,752

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تسلّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدفعة السادسة من هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- البالغة (100) ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث ستجري مراسم تسليم الهدية بمقر سفارة المملكة في العاصمة القاهرة، غداً الأحد، بعد أن تمّ وصول الشحنات كافة لميناء العين السخنة بجمهورية مصر.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعةً ونشراً وتعليماً، مشيراً إلى أن هذه الهدية التي وجّه الملك بتقديمها للأشقاء في مصر وغيرها من دول العالم هي رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأوضح أن هذه الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرّف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف عليها ومباشرة إرسالها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، هي امتداد لما تمّ إرساله ليصل إجمالي النسخ التي وصلت إلى مصر قرابة ربع مليون نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها بالتنسيق مع مقام وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة السعودية على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم وتماشياً مع الرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة نحو خدمة كتاب الله ونشره للمسلمين في العالم بملايين النسخ سنوياً وبالمجان.

وبيّن أن هذه الهدية التي تتشرّف وزارة الشؤون الإسلامية بإرسالها للمسلمين بالعالم، وهي أغلى هدية من أكبر مطبعة شيّدتها المملكة لخدمة القرآن الكريم، وتحظى بعناية واهتمام المسلمين بالعالم، منوّهاً بما تمّ من ارتفاع معدل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من تسعة ملايين نسخة سنوياً إلى عشرين مليون نسخة سنوياً، وتحقق ذلك -ولله الحمد- بفضل الله، ثم بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي العهد -حفظهما الله-.

ونوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في ختام تصريحاته، إلى أنه بفضل الله، ثم بما توليه قيادة المملكة على مدى التاريخ من دعمٍ وجهودٍ لنشر وطباعة المصحف الشريف، فقد بلغ إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية عام ٢٠٢١ أكثر من ٣٤٥ مليون نسخة، وُزع منها أكثر من ٣٢٠ مليون نسخة هدية من حكومة المملكة العربية السعودية للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقرارها، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,007
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,775
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,934
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,775

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة