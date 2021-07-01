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ولي العهد يأمر بعلاج "ناصر البراق" في بريطانيا

نجله رفع أسمى آيات الشكر لسموه: لفتة غير مستغربة

صدر أمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتكفل بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.

ورفع ابنه نواف البراق أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء والتقدم والأمان.

وكان تعرض الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان، لوعكة صحية أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتفاعل عدد كبير من الإعلاميين مع حالته الصحية، مناشدين وعبر جمعية إعلاميون علاجه في المراكز الطبية العالمية المتقدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يأمر بعلاج "ناصر البراق" في بريطانيا
سبق

صدر أمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتكفل بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.

ورفع ابنه نواف البراق أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء والتقدم والأمان.

وكان تعرض الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان، لوعكة صحية أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتفاعل عدد كبير من الإعلاميين مع حالته الصحية، مناشدين وعبر جمعية إعلاميون علاجه في المراكز الطبية العالمية المتقدمة.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
12:03 PM

ولي العهد يأمر بعلاج "ناصر البراق" في بريطانيا

نجله رفع أسمى آيات الشكر لسموه: لفتة غير مستغربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,441

صدر أمر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتكفل بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.

ورفع ابنه نواف البراق أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء والتقدم والأمان.

وكان تعرض الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان، لوعكة صحية أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتفاعل عدد كبير من الإعلاميين مع حالته الصحية، مناشدين وعبر جمعية إعلاميون علاجه في المراكز الطبية العالمية المتقدمة.

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