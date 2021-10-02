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فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث

مقطع تداوله رواد مواقع التواصل التقط الخميس الماضي

"انظر إلى هذا المبنى السكني وشاهد لحظات الرعب مما سيحدث"، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقط مساء الخميس الماضي للحظة انهيار مبنى في منطقة شيملا بولاية هيماشال براديش، شمالي الهند.

وأظهر الفيديو لحظة تحوّل المبنى إلى أنقاض وتهديد العديد من المباني المجاورة بعد وقوع انهيار أرضي مساء الخميس الماضي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: فإن السكان الذين كانوا قاطنين في المبنى، خسروا ممتلكاتهم بعد حادثة الانهيار.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز": كانت السلطات قد أخلت المبنى الذي تقطنه ثماني أسر قبل أسبوعين من الانهيار.

ورجحت السلطات الهندية أن يكون الانهيار ناجمًا عن الهطول الغزير للأمطار؛ الأمر الذي تسبب في تخلخل الأرض تحت المبنى.

وقد حدثت أضرار في مبنيين مجاورين بسبب الانهيار.


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فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث
سبق

"انظر إلى هذا المبنى السكني وشاهد لحظات الرعب مما سيحدث"، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقط مساء الخميس الماضي للحظة انهيار مبنى في منطقة شيملا بولاية هيماشال براديش، شمالي الهند.

وأظهر الفيديو لحظة تحوّل المبنى إلى أنقاض وتهديد العديد من المباني المجاورة بعد وقوع انهيار أرضي مساء الخميس الماضي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: فإن السكان الذين كانوا قاطنين في المبنى، خسروا ممتلكاتهم بعد حادثة الانهيار.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز": كانت السلطات قد أخلت المبنى الذي تقطنه ثماني أسر قبل أسبوعين من الانهيار.

ورجحت السلطات الهندية أن يكون الانهيار ناجمًا عن الهطول الغزير للأمطار؛ الأمر الذي تسبب في تخلخل الأرض تحت المبنى.

وقد حدثت أضرار في مبنيين مجاورين بسبب الانهيار.


02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
12:46 PM

فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث

مقطع تداوله رواد مواقع التواصل التقط الخميس الماضي

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
6,792

"انظر إلى هذا المبنى السكني وشاهد لحظات الرعب مما سيحدث"، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو التقط مساء الخميس الماضي للحظة انهيار مبنى في منطقة شيملا بولاية هيماشال براديش، شمالي الهند.

وأظهر الفيديو لحظة تحوّل المبنى إلى أنقاض وتهديد العديد من المباني المجاورة بعد وقوع انهيار أرضي مساء الخميس الماضي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: فإن السكان الذين كانوا قاطنين في المبنى، خسروا ممتلكاتهم بعد حادثة الانهيار.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز": كانت السلطات قد أخلت المبنى الذي تقطنه ثماني أسر قبل أسبوعين من الانهيار.

ورجحت السلطات الهندية أن يكون الانهيار ناجمًا عن الهطول الغزير للأمطار؛ الأمر الذي تسبب في تخلخل الأرض تحت المبنى.

وقد حدثت أضرار في مبنيين مجاورين بسبب الانهيار.


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