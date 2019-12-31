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"بلدية مربة" تستعيد مليون م2 من لصوص الأراضي الحكومية

دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده

تمكنت بلدية مربة الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير، بالتعاون مع لجنة التعديات، من استعادة إحداثات جديدة بأحد المخططات على طريق الفطيحة بمساحة بلغت مليون م2، وذلك بعد تعرُّض المخطط للتعدي من قِبل لصوص الأراضي الحكومية.

وفي التفاصيل، أوضح حسن الشهراني، رئيس بلدية مربة الفرعية، أنه تم تبتير المواقع، ورفعها مساحيًّا، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المُحْدثين الذين لا يملكون أي مستمسكات أو صكوك أو مستندات قانونية.

وبيَّن "الشهراني" أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي يحرص على ألا تتوانى الأمانة في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المتعدين.


ودعا الشهراني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده، وذلك بالإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940.

عسير بلدية مربة الفرعية لجنة التعديات طريق الفطيحة الأراضي الحكومية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية مربة" تستعيد مليون م2 من لصوص الأراضي الحكومية
سبق

تمكنت بلدية مربة الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير، بالتعاون مع لجنة التعديات، من استعادة إحداثات جديدة بأحد المخططات على طريق الفطيحة بمساحة بلغت مليون م2، وذلك بعد تعرُّض المخطط للتعدي من قِبل لصوص الأراضي الحكومية.

وفي التفاصيل، أوضح حسن الشهراني، رئيس بلدية مربة الفرعية، أنه تم تبتير المواقع، ورفعها مساحيًّا، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المُحْدثين الذين لا يملكون أي مستمسكات أو صكوك أو مستندات قانونية.

وبيَّن "الشهراني" أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي يحرص على ألا تتوانى الأمانة في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المتعدين.


ودعا الشهراني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده، وذلك بالإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
12:31 AM

"بلدية مربة" تستعيد مليون م2 من لصوص الأراضي الحكومية

دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده

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محمد طيران - عسير
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تمكنت بلدية مربة الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير، بالتعاون مع لجنة التعديات، من استعادة إحداثات جديدة بأحد المخططات على طريق الفطيحة بمساحة بلغت مليون م2، وذلك بعد تعرُّض المخطط للتعدي من قِبل لصوص الأراضي الحكومية.

وفي التفاصيل، أوضح حسن الشهراني، رئيس بلدية مربة الفرعية، أنه تم تبتير المواقع، ورفعها مساحيًّا، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المُحْدثين الذين لا يملكون أي مستمسكات أو صكوك أو مستندات قانونية.

وبيَّن "الشهراني" أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي يحرص على ألا تتوانى الأمانة في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المتعدين.


ودعا الشهراني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده، وذلك بالإبلاغ عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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