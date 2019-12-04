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إنقاذ عشريني من تسريبٍ بعد عملية تكميم ونزيف الجهاز الهضمي

عبر فريق متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية.. بحالة صحية جيدة

أنقذ فريق طبي متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلًا في مركز الجهاز الهضمي والكبد والمناظير -بفضل من الله- شابًّا في العقد الثاني من العمر، عانى من تسريب بعد عملية تكميم أجراها بأحد مستشفيات القطاع الخاص بجدة، وأدت غلى نزيف حادٍّ بالجهاز الهضمي.

وفي التفاصيل، استقبلت المدينة الطبية حالة طارئة عبر برنامج "إحالتي" لمريض لديه نزيف بالجهاز الهضمي العلوي وتسريب في خط التدبيس بعد عملية تكميم.

والذي تَسَبب في نزيف معوي، بعد وضع دعامة معدنية في المستشفى الجامعي بجدة، لعلاج تسريب خط التدبيس بعد عملية التكميم في القطاع الخاص.

وعلى الفور تم مراجعة الأشعة المقطعية وعمل التحاليل بصورة عاجلة ومراجعتها، وأظهرت نتائجها وجود تسمم دموي وقرر الفريق الطبي بقيادة رئيس قسم المناظير المتقدمة الدكتور محمد خان والدكتور سالم العتيبي عملَ المنظار تحت التخدير العام بإشراف الدكتور بلال عبوشي، وتحت المتابعة بالأشعة اتضح انزلاق الدعامة تحت منطقة التسريب إلى الأمعاء الدقيقة؛ مما أدى إلى حدوث قرحة بالإثناعشر ونزيف بالجهاز الهضمي. وقام الفريق الطبي بإزالة الدعامة وعلاج النزيف بالمنظار، وبعدها تم الكي بغاز الأرجون لمنطقة التسريب، ووضع دعامة معدنية جديدة مغطاة بالكامل من المريء إلى أسفل المعدة المكممة بطول ٢٣ سم، وتم التأكد من عدم وجود التسريب بحقن صبغة بالمنظار تحت أشعة. وبحمد الله خرج المريض بحالة صحية جيدة، ونُقل إلى المستشفى المُحال منه في نفس اليوم.

فريق طبي مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنقاذ عشريني من تسريبٍ بعد عملية تكميم ونزيف الجهاز الهضمي
سبق

أنقذ فريق طبي متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلًا في مركز الجهاز الهضمي والكبد والمناظير -بفضل من الله- شابًّا في العقد الثاني من العمر، عانى من تسريب بعد عملية تكميم أجراها بأحد مستشفيات القطاع الخاص بجدة، وأدت غلى نزيف حادٍّ بالجهاز الهضمي.

وفي التفاصيل، استقبلت المدينة الطبية حالة طارئة عبر برنامج "إحالتي" لمريض لديه نزيف بالجهاز الهضمي العلوي وتسريب في خط التدبيس بعد عملية تكميم.

والذي تَسَبب في نزيف معوي، بعد وضع دعامة معدنية في المستشفى الجامعي بجدة، لعلاج تسريب خط التدبيس بعد عملية التكميم في القطاع الخاص.

وعلى الفور تم مراجعة الأشعة المقطعية وعمل التحاليل بصورة عاجلة ومراجعتها، وأظهرت نتائجها وجود تسمم دموي وقرر الفريق الطبي بقيادة رئيس قسم المناظير المتقدمة الدكتور محمد خان والدكتور سالم العتيبي عملَ المنظار تحت التخدير العام بإشراف الدكتور بلال عبوشي، وتحت المتابعة بالأشعة اتضح انزلاق الدعامة تحت منطقة التسريب إلى الأمعاء الدقيقة؛ مما أدى إلى حدوث قرحة بالإثناعشر ونزيف بالجهاز الهضمي. وقام الفريق الطبي بإزالة الدعامة وعلاج النزيف بالمنظار، وبعدها تم الكي بغاز الأرجون لمنطقة التسريب، ووضع دعامة معدنية جديدة مغطاة بالكامل من المريء إلى أسفل المعدة المكممة بطول ٢٣ سم، وتم التأكد من عدم وجود التسريب بحقن صبغة بالمنظار تحت أشعة. وبحمد الله خرج المريض بحالة صحية جيدة، ونُقل إلى المستشفى المُحال منه في نفس اليوم.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
01:08 PM

إنقاذ عشريني من تسريبٍ بعد عملية تكميم ونزيف الجهاز الهضمي

عبر فريق متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية.. بحالة صحية جيدة

A A A
عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
3
6,289

أنقذ فريق طبي متكامل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلًا في مركز الجهاز الهضمي والكبد والمناظير -بفضل من الله- شابًّا في العقد الثاني من العمر، عانى من تسريب بعد عملية تكميم أجراها بأحد مستشفيات القطاع الخاص بجدة، وأدت غلى نزيف حادٍّ بالجهاز الهضمي.

وفي التفاصيل، استقبلت المدينة الطبية حالة طارئة عبر برنامج "إحالتي" لمريض لديه نزيف بالجهاز الهضمي العلوي وتسريب في خط التدبيس بعد عملية تكميم.

والذي تَسَبب في نزيف معوي، بعد وضع دعامة معدنية في المستشفى الجامعي بجدة، لعلاج تسريب خط التدبيس بعد عملية التكميم في القطاع الخاص.

وعلى الفور تم مراجعة الأشعة المقطعية وعمل التحاليل بصورة عاجلة ومراجعتها، وأظهرت نتائجها وجود تسمم دموي وقرر الفريق الطبي بقيادة رئيس قسم المناظير المتقدمة الدكتور محمد خان والدكتور سالم العتيبي عملَ المنظار تحت التخدير العام بإشراف الدكتور بلال عبوشي، وتحت المتابعة بالأشعة اتضح انزلاق الدعامة تحت منطقة التسريب إلى الأمعاء الدقيقة؛ مما أدى إلى حدوث قرحة بالإثناعشر ونزيف بالجهاز الهضمي. وقام الفريق الطبي بإزالة الدعامة وعلاج النزيف بالمنظار، وبعدها تم الكي بغاز الأرجون لمنطقة التسريب، ووضع دعامة معدنية جديدة مغطاة بالكامل من المريء إلى أسفل المعدة المكممة بطول ٢٣ سم، وتم التأكد من عدم وجود التسريب بحقن صبغة بالمنظار تحت أشعة. وبحمد الله خرج المريض بحالة صحية جيدة، ونُقل إلى المستشفى المُحال منه في نفس اليوم.

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