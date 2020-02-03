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الصين تعلن حاجتها الملحة للأقنعة الواقية ضدّ "كورونا"

عدد الوفيات ارتفع إلى 362 والإصابات وصلت 17238 إصابة

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها "بحاجة ملحة" إلى أقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17238.

وقالت المتحدثة باسم "الخارجية" الصينية هوا شونيانغ؛ في إيجاز صحفي: "ما تحتاج إليه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" انتقدت بكين، الإثنين، واشنطن لفرضها قيوداً على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ "إثارة الذعر ونشره".

وأشارت شونيانغ؛ إلى أن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة"، وكانت "أول مَن قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان، وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته، وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".

الصين أقنعة طبية واقية فيروس كورونا الجديد

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الصين تعلن حاجتها الملحة للأقنعة الواقية ضدّ "كورونا"
سبق

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها "بحاجة ملحة" إلى أقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17238.

وقالت المتحدثة باسم "الخارجية" الصينية هوا شونيانغ؛ في إيجاز صحفي: "ما تحتاج إليه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" انتقدت بكين، الإثنين، واشنطن لفرضها قيوداً على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ "إثارة الذعر ونشره".

وأشارت شونيانغ؛ إلى أن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة"، وكانت "أول مَن قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان، وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته، وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
11:43 AM

الصين تعلن حاجتها الملحة للأقنعة الواقية ضدّ "كورونا"

عدد الوفيات ارتفع إلى 362 والإصابات وصلت 17238 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها "بحاجة ملحة" إلى أقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17238.

وقالت المتحدثة باسم "الخارجية" الصينية هوا شونيانغ؛ في إيجاز صحفي: "ما تحتاج إليه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" انتقدت بكين، الإثنين، واشنطن لفرضها قيوداً على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ "إثارة الذعر ونشره".

وأشارت شونيانغ؛ إلى أن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة"، وكانت "أول مَن قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان، وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته، وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".

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