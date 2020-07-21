النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مرقنة".. الإطلالة الأجمل في ميسان تطلب الاهتمام

الأهالي يطالبون برصف الطريق المؤدي للقرية

يطالب أهالي قرية مرقنة بمحافظة ميسان، برصف الطريق المؤدي للقرية والبالغ طوله سبعة كيلومترات، واصفين الطريق الحالي بالوعر، ما أجبرهم على الانتقال للسكن في القرى المجاورة.

وتقع قرية مرقنة على الجبال المطلة على تهامة، وتضم قرى "ربوع العين"، ظفر، داما، أغر، والمناضح، ويستطيع الزائر لها رؤية قرى بلاد ثقيف وبني مالك.

وتتميز قرية "مرقنة" بجمال جبالها التي تطل على تهامة، ويستمتع الزائر بجمال المنظر رغم وعورة الطريق، خاصة وقت هطول الأمطار ومشاهد السحاب القريبة.

محافظة ميسان قرية مرقنة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
"مرقنة".. الإطلالة الأجمل في ميسان تطلب الاهتمام
سبق

يطالب أهالي قرية مرقنة بمحافظة ميسان، برصف الطريق المؤدي للقرية والبالغ طوله سبعة كيلومترات، واصفين الطريق الحالي بالوعر، ما أجبرهم على الانتقال للسكن في القرى المجاورة.

وتقع قرية مرقنة على الجبال المطلة على تهامة، وتضم قرى "ربوع العين"، ظفر، داما، أغر، والمناضح، ويستطيع الزائر لها رؤية قرى بلاد ثقيف وبني مالك.

وتتميز قرية "مرقنة" بجمال جبالها التي تطل على تهامة، ويستمتع الزائر بجمال المنظر رغم وعورة الطريق، خاصة وقت هطول الأمطار ومشاهد السحاب القريبة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
04:11 PM

"مرقنة".. الإطلالة الأجمل في ميسان تطلب الاهتمام

الأهالي يطالبون برصف الطريق المؤدي للقرية

A A A
سويد الحارثي - مكة المكرمة
1
1,850

يطالب أهالي قرية مرقنة بمحافظة ميسان، برصف الطريق المؤدي للقرية والبالغ طوله سبعة كيلومترات، واصفين الطريق الحالي بالوعر، ما أجبرهم على الانتقال للسكن في القرى المجاورة.

وتقع قرية مرقنة على الجبال المطلة على تهامة، وتضم قرى "ربوع العين"، ظفر، داما، أغر، والمناضح، ويستطيع الزائر لها رؤية قرى بلاد ثقيف وبني مالك.

وتتميز قرية "مرقنة" بجمال جبالها التي تطل على تهامة، ويستمتع الزائر بجمال المنظر رغم وعورة الطريق، خاصة وقت هطول الأمطار ومشاهد السحاب القريبة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,943
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,448
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,065
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,199

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة