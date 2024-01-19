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خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية قبرص

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس.

ونقل في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس؛ رئيس جمهورية قبرص، فيما حمّله الملك المفدى تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس أفجوستيديس، وعدد من المسؤولين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير خارجيه قبرص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية قبرص
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس.

ونقل في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس؛ رئيس جمهورية قبرص، فيما حمّله الملك المفدى تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس أفجوستيديس، وعدد من المسؤولين.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:40 PM

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية قبرص

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس.

ونقل في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الرئيس نيكوس أناستاسيادس؛ رئيس جمهورية قبرص، فيما حمّله الملك المفدى تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس أفجوستيديس، وعدد من المسؤولين.

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