النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحكومة اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي

شدَّدت على تفعيل فِرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول

وجَّهت الحكومة اليمنية برفع الجاهزية القصوى في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي.

وشدَّدت الحكومة على تفعيل فرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول ناتجة من المنخفض المداري، وأخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور.

ووجّه كل من وزيرَي الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، والصحة والسكان ناصر باعوم، المنظمات المحلية والدولية العاملة بالاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية، وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، وتقديمها للمتضررين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدَّد الوزيران على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولاً بأول لعمل الحلول اللازمة.

وقضت التدابير الحكومية بتفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية، والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قِبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة.

منخفض جوي اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحكومة اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي
سبق

وجَّهت الحكومة اليمنية برفع الجاهزية القصوى في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي.

وشدَّدت الحكومة على تفعيل فرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول ناتجة من المنخفض المداري، وأخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور.

ووجّه كل من وزيرَي الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، والصحة والسكان ناصر باعوم، المنظمات المحلية والدولية العاملة بالاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية، وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، وتقديمها للمتضررين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدَّد الوزيران على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولاً بأول لعمل الحلول اللازمة.

وقضت التدابير الحكومية بتفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية، والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قِبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
12:17 AM

الحكومة اليمنية توجِّه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي

شدَّدت على تفعيل فِرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
2,933

وجَّهت الحكومة اليمنية برفع الجاهزية القصوى في المحافظات المتوقع تأثرها بالمنخفض الجوي.

وشدَّدت الحكومة على تفعيل فرق الطوارئ والإنقاذ تحسبًا لأي فيضانات أو سيول ناتجة من المنخفض المداري، وأخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور.

ووجّه كل من وزيرَي الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، والصحة والسكان ناصر باعوم، المنظمات المحلية والدولية العاملة بالاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية، وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية، وتقديمها للمتضررين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدَّد الوزيران على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار، وتجنب أي قصور في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولاً بأول لعمل الحلول اللازمة.

وقضت التدابير الحكومية بتفعيل إدارات الطوارئ في المستشفيات والمرافق الصحية، والعمل بخطة الطوارئ المعدة من قِبل الوزارة لمواجهة أي تداعيات محتملة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,571
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,519
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,785

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة