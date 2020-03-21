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"الصحة العالمية" تدعم قطاع غزة للتصدي لفيروس كورونا

توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة

أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبدالناصر صبح، عن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لمساعدة القطاع على التصدي لفيروس كورونا.


وقال صبح، اليوم السبت: "نحن بصدد توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة لدعم القطاع الصحي في استعداده لمواجهة كورونا".


وأشار مدير المكتب إلى أن "تأخر الإصابة بالمرض يعطينا فرصة لاستعداد أفضل في مواجهته بالقطاع الذي لا يزال خاليًا من أي إصابات".

غزة فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية" تدعم قطاع غزة للتصدي لفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبدالناصر صبح، عن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لمساعدة القطاع على التصدي لفيروس كورونا.


وقال صبح، اليوم السبت: "نحن بصدد توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة لدعم القطاع الصحي في استعداده لمواجهة كورونا".


وأشار مدير المكتب إلى أن "تأخر الإصابة بالمرض يعطينا فرصة لاستعداد أفضل في مواجهته بالقطاع الذي لا يزال خاليًا من أي إصابات".

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
06:23 PM

"الصحة العالمية" تدعم قطاع غزة للتصدي لفيروس كورونا

توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبدالناصر صبح، عن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لمساعدة القطاع على التصدي لفيروس كورونا.


وقال صبح، اليوم السبت: "نحن بصدد توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة لدعم القطاع الصحي في استعداده لمواجهة كورونا".


وأشار مدير المكتب إلى أن "تأخر الإصابة بالمرض يعطينا فرصة لاستعداد أفضل في مواجهته بالقطاع الذي لا يزال خاليًا من أي إصابات".

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