"الصحة العالمية" تدعم قطاع غزة للتصدي لفيروس كورونا

توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة

أعلن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، عبدالناصر صبح، عن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لمساعدة القطاع على التصدي لفيروس كورونا.



وقال صبح، اليوم السبت: "نحن بصدد توفير أجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية مركزة لدعم القطاع الصحي في استعداده لمواجهة كورونا".



وأشار مدير المكتب إلى أن "تأخر الإصابة بالمرض يعطينا فرصة لاستعداد أفضل في مواجهته بالقطاع الذي لا يزال خاليًا من أي إصابات".