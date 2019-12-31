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في آخر أيام العام .. أسعار النفط تنخفض لكنها تتجه لأكبر مكسب سنوي منذ 2016

مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات

انخفضت أسعار النفط، اليوم، في آخر أيام العام، وتتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 م؛ مدعومةً بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخفض الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" في عقود مارس، وهو شهر أقرب استحقاق الجديد، إلى 66.52 دولار للبرميل، بانخفاض 15 سنتاً أو 0.2% بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش.. وأغلق عقد "برنت" تسليم فبراير، أمس الإثنين، على 68.44 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير، 19 سنتاً ما يعادل 0.3%، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع "برنت" نحو 24% في عام 2019م، وزاد الخام الأمريكي 35%.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية - الصينية، وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها.

النفط أسعار النفط الولايات المتحدة الأمريكية الصين

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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في آخر أيام العام .. أسعار النفط تنخفض لكنها تتجه لأكبر مكسب سنوي منذ 2016
سبق

انخفضت أسعار النفط، اليوم، في آخر أيام العام، وتتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 م؛ مدعومةً بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخفض الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" في عقود مارس، وهو شهر أقرب استحقاق الجديد، إلى 66.52 دولار للبرميل، بانخفاض 15 سنتاً أو 0.2% بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش.. وأغلق عقد "برنت" تسليم فبراير، أمس الإثنين، على 68.44 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير، 19 سنتاً ما يعادل 0.3%، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع "برنت" نحو 24% في عام 2019م، وزاد الخام الأمريكي 35%.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية - الصينية، وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
12:11 PM

في آخر أيام العام .. أسعار النفط تنخفض لكنها تتجه لأكبر مكسب سنوي منذ 2016

مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفضت أسعار النفط، اليوم، في آخر أيام العام، وتتجه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 م؛ مدعومةً بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وخفض الإمدادات.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" في عقود مارس، وهو شهر أقرب استحقاق الجديد، إلى 66.52 دولار للبرميل، بانخفاض 15 سنتاً أو 0.2% بحلول الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش.. وأغلق عقد "برنت" تسليم فبراير، أمس الإثنين، على 68.44 دولار للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير، 19 سنتاً ما يعادل 0.3%، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وارتفع "برنت" نحو 24% في عام 2019م، وزاد الخام الأمريكي 35%.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في ثلاثة أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية - الصينية، وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها.

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