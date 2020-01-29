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الملك يستقبل الزياني عقب انتهاء فترة عمله أميناً لـ "التعاون الخليجي"

خادم الحرمين قدّر له الجهود المبذولة لتعزيز مسيرة العمل المشترك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ الذي ودّع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنياً له مزيداً من التوفيق والسداد.

من جهته، عبّر الزياني؛ عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه -حفظه الله- بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبداللطيف بن راشد الزياني

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الملك يستقبل الزياني عقب انتهاء فترة عمله أميناً لـ "التعاون الخليجي"
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ الذي ودّع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنياً له مزيداً من التوفيق والسداد.

من جهته، عبّر الزياني؛ عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه -حفظه الله- بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
01:03 PM

الملك يستقبل الزياني عقب انتهاء فترة عمله أميناً لـ "التعاون الخليجي"

خادم الحرمين قدّر له الجهود المبذولة لتعزيز مسيرة العمل المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني؛ الذي ودّع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وقدّر خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- له الجهود التي بذلها خلال فترة عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمنياً له مزيداً من التوفيق والسداد.

من جهته، عبّر الزياني؛ عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على اهتمامه -حفظه الله- بكل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي، وعلى ما وجده طيلة فترة عمله من تعاون وتقدير.

حضر الاستقبال، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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