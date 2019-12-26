النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيمين" عن قضية "خاشقجي": التزام واضح بالعدالة عبر إشراك أصحاب الحق الشرعي

أمين "التعاون الإسلامي": شفافية تجلّت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية للجلسات

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم أن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، صدرت وفقاً للإجراءات القضائية السعودية، ويجب احترامها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: "إن التزام المملكة بتحقيق العدالة كان واضحاً من خلال إشراك أصحاب الحق الشرعي وهم أبناء الضحية، وإن الشفافية تجلت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية الجلسات القضائية إضافة إلى مندوب من الجمهورية التركية، وهو ما يؤكد نزاهة القضاء السعودي الذي نظر في القضية، وفقاً لما توفر من أدلة وقرائن وليس وفقاً لما يتردد من مزاعم سياسية لا يعتد بها عند التقاضي".

المحكمة الجزائية منظمة التعاون الإسلامي جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيمين" عن قضية "خاشقجي": التزام واضح بالعدالة عبر إشراك أصحاب الحق الشرعي
سبق

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم أن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، صدرت وفقاً للإجراءات القضائية السعودية، ويجب احترامها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: "إن التزام المملكة بتحقيق العدالة كان واضحاً من خلال إشراك أصحاب الحق الشرعي وهم أبناء الضحية، وإن الشفافية تجلت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية الجلسات القضائية إضافة إلى مندوب من الجمهورية التركية، وهو ما يؤكد نزاهة القضاء السعودي الذي نظر في القضية، وفقاً لما توفر من أدلة وقرائن وليس وفقاً لما يتردد من مزاعم سياسية لا يعتد بها عند التقاضي".

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
04:09 PM

"العثيمين" عن قضية "خاشقجي": التزام واضح بالعدالة عبر إشراك أصحاب الحق الشرعي

أمين "التعاون الإسلامي": شفافية تجلّت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية للجلسات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,613

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم أن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، صدرت وفقاً للإجراءات القضائية السعودية، ويجب احترامها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: "إن التزام المملكة بتحقيق العدالة كان واضحاً من خلال إشراك أصحاب الحق الشرعي وهم أبناء الضحية، وإن الشفافية تجلت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية الجلسات القضائية إضافة إلى مندوب من الجمهورية التركية، وهو ما يؤكد نزاهة القضاء السعودي الذي نظر في القضية، وفقاً لما توفر من أدلة وقرائن وليس وفقاً لما يتردد من مزاعم سياسية لا يعتد بها عند التقاضي".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,513
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,879
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,394

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة