"العثيمين" عن قضية "خاشقجي": التزام واضح بالعدالة عبر إشراك أصحاب الحق الشرعي

أمين "التعاون الإسلامي": شفافية تجلّت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية للجلسات

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم أن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، صدرت وفقاً للإجراءات القضائية السعودية، ويجب احترامها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: "إن التزام المملكة بتحقيق العدالة كان واضحاً من خلال إشراك أصحاب الحق الشرعي وهم أبناء الضحية، وإن الشفافية تجلت في حضور مندوبين من الدول دائمة العضوية الجلسات القضائية إضافة إلى مندوب من الجمهورية التركية، وهو ما يؤكد نزاهة القضاء السعودي الذي نظر في القضية، وفقاً لما توفر من أدلة وقرائن وليس وفقاً لما يتردد من مزاعم سياسية لا يعتد بها عند التقاضي".