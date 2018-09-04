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أمير الباحة: أبوابنا مفتوحة لأي نقد هادف.. وأعدكم بخطة تطويرية قريباً

جاء ذلك خلال استقبال المسؤولين والمحافظين والمشايخ والمواطنين

أكد أمير منطقة الباحة على العمل بشكل متواصل على تنفيذ استراتيجية تطويرية وعدَ بأنها سترى النور قريباً، وسيلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، موضحاً أن مكتبه مفتوح لأي مواطن يلتمس منه النقد الذي يهدف إلى تقديم فكرة أو رأي تساعد على تقديم الخدمة الأفضل للمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري، مديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه بعد تمتعه بإجازته السنوية.

وقد بدأ اللقاء بالقرآن الكريم، ثم كلمة الأهالي والتي ألقاها عبدالناصر الكرت، حيث نقل فيها تهاني أهالي المنطقة للقيادة الرشيدة ودورها في النقلة النوعية في الخدمات المقدمة لمنطقة الباحة ومواطنيها، كما نقل التهنئة له بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام.

ثم ألقى عضو مجلس شباب المنطقة خالد الشهري كلمة نقل فيها تحيات شباب وشابات منطقة الباحة وشكرهم للأمير على الدعم والاهتمام الذي يقدمه لقطاع الشباب بالمنطقة، منوهاً بالنجاح الكبير الذي حققته منطقة الباحة من خلال فعاليات صيف المنطقة المتنوعة والمقدمة لجميع شرائح المجتمع.

عقب ذلك تحدث الأمير الدكتور حسام بن سعود مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع وتقديم النقد البناء والهادف، موضحاً أن منطقة الباحة تُقْدِم على تنفيذ خطة تطويرية يشرف عليها شخصياً.

وأضاف في كلمته: "لقد حُمّلت من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين نقل تحيته لجميع أهالي منطقة الباحة، ونحن بدورنا ننقل تهانينا نيابة عن جميع الأهالي بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، ونبارك لهم خدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه".

وتابع: "لم نتواجد في هذه المنطقة إلا لخدمتكم ومكتبي مفتوح لأي مواطن نلتمس منه النقد الذي يهدف إلى تقديم فكرة أو رأي يساعدنا على تقديم الخدمة الأفضل لمنطقتنا، ويسرني أن أبلغكم بأننا نعمل بشكل متواصل على تنفيذ استراتيجية تطويرية أعدكم بأنها سترى النور قريباً، وستلمسون نتائجها على أرض الواقع".

حضر الاستقبال رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة، ومدير جامعة الباحة، ووكيل إمارة منطقة الباحة، ومدير عام مكتب أمير المنطقة، وقادة القطاعات المدنية والعسكرية بالمنطقة، ومشايخ القبائل وجمع من المواطنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة: أبوابنا مفتوحة لأي نقد هادف.. وأعدكم بخطة تطويرية قريباً
سبق

أكد أمير منطقة الباحة على العمل بشكل متواصل على تنفيذ استراتيجية تطويرية وعدَ بأنها سترى النور قريباً، وسيلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، موضحاً أن مكتبه مفتوح لأي مواطن يلتمس منه النقد الذي يهدف إلى تقديم فكرة أو رأي تساعد على تقديم الخدمة الأفضل للمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري، مديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه بعد تمتعه بإجازته السنوية.

وقد بدأ اللقاء بالقرآن الكريم، ثم كلمة الأهالي والتي ألقاها عبدالناصر الكرت، حيث نقل فيها تهاني أهالي المنطقة للقيادة الرشيدة ودورها في النقلة النوعية في الخدمات المقدمة لمنطقة الباحة ومواطنيها، كما نقل التهنئة له بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام.

ثم ألقى عضو مجلس شباب المنطقة خالد الشهري كلمة نقل فيها تحيات شباب وشابات منطقة الباحة وشكرهم للأمير على الدعم والاهتمام الذي يقدمه لقطاع الشباب بالمنطقة، منوهاً بالنجاح الكبير الذي حققته منطقة الباحة من خلال فعاليات صيف المنطقة المتنوعة والمقدمة لجميع شرائح المجتمع.

عقب ذلك تحدث الأمير الدكتور حسام بن سعود مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع وتقديم النقد البناء والهادف، موضحاً أن منطقة الباحة تُقْدِم على تنفيذ خطة تطويرية يشرف عليها شخصياً.

وأضاف في كلمته: "لقد حُمّلت من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين نقل تحيته لجميع أهالي منطقة الباحة، ونحن بدورنا ننقل تهانينا نيابة عن جميع الأهالي بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، ونبارك لهم خدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه".

وتابع: "لم نتواجد في هذه المنطقة إلا لخدمتكم ومكتبي مفتوح لأي مواطن نلتمس منه النقد الذي يهدف إلى تقديم فكرة أو رأي يساعدنا على تقديم الخدمة الأفضل لمنطقتنا، ويسرني أن أبلغكم بأننا نعمل بشكل متواصل على تنفيذ استراتيجية تطويرية أعدكم بأنها سترى النور قريباً، وستلمسون نتائجها على أرض الواقع".

حضر الاستقبال رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة، ومدير جامعة الباحة، ووكيل إمارة منطقة الباحة، ومدير عام مكتب أمير المنطقة، وقادة القطاعات المدنية والعسكرية بالمنطقة، ومشايخ القبائل وجمع من المواطنين.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
10:50 AM

أمير الباحة: أبوابنا مفتوحة لأي نقد هادف.. وأعدكم بخطة تطويرية قريباً

جاء ذلك خلال استقبال المسؤولين والمحافظين والمشايخ والمواطنين

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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أكد أمير منطقة الباحة على العمل بشكل متواصل على تنفيذ استراتيجية تطويرية وعدَ بأنها سترى النور قريباً، وسيلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، موضحاً أن مكتبه مفتوح لأي مواطن يلتمس منه النقد الذي يهدف إلى تقديم فكرة أو رأي تساعد على تقديم الخدمة الأفضل للمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري، مديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه بعد تمتعه بإجازته السنوية.

وقد بدأ اللقاء بالقرآن الكريم، ثم كلمة الأهالي والتي ألقاها عبدالناصر الكرت، حيث نقل فيها تهاني أهالي المنطقة للقيادة الرشيدة ودورها في النقلة النوعية في الخدمات المقدمة لمنطقة الباحة ومواطنيها، كما نقل التهنئة له بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام.

ثم ألقى عضو مجلس شباب المنطقة خالد الشهري كلمة نقل فيها تحيات شباب وشابات منطقة الباحة وشكرهم للأمير على الدعم والاهتمام الذي يقدمه لقطاع الشباب بالمنطقة، منوهاً بالنجاح الكبير الذي حققته منطقة الباحة من خلال فعاليات صيف المنطقة المتنوعة والمقدمة لجميع شرائح المجتمع.

عقب ذلك تحدث الأمير الدكتور حسام بن سعود مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع وتقديم النقد البناء والهادف، موضحاً أن منطقة الباحة تُقْدِم على تنفيذ خطة تطويرية يشرف عليها شخصياً.

وأضاف في كلمته: "لقد حُمّلت من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين نقل تحيته لجميع أهالي منطقة الباحة، ونحن بدورنا ننقل تهانينا نيابة عن جميع الأهالي بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الداخلية ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، ونبارك لهم خدمة حجاج بيت الله على أكمل وجه".

وتابع: "لم نتواجد في هذه المنطقة إلا لخدمتكم ومكتبي مفتوح لأي مواطن نلتمس منه النقد الذي يهدف إلى تقديم فكرة أو رأي يساعدنا على تقديم الخدمة الأفضل لمنطقتنا، ويسرني أن أبلغكم بأننا نعمل بشكل متواصل على تنفيذ استراتيجية تطويرية أعدكم بأنها سترى النور قريباً، وستلمسون نتائجها على أرض الواقع".

حضر الاستقبال رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة، ومدير جامعة الباحة، ووكيل إمارة منطقة الباحة، ومدير عام مكتب أمير المنطقة، وقادة القطاعات المدنية والعسكرية بالمنطقة، ومشايخ القبائل وجمع من المواطنين.

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