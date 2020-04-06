"الصحة العالمية" تطلق مبادرة لتسريع تطوير لقاحات ضد "كورونا"

تتضمن آلية لتوزيع العلاج بشكل عادل

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أن مبادرة كبيرة ستطلق هذا الأسبوع لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن هذه المبادرة تشمل تشكيل آلية من شأنها ضمان توزيع اللقاحات بين المحتاجين إليها بشكل عادل، وفقًا لـ"رويترز".

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباءً عامًا، وسجلت في العالم حتى الآن 1315989 إصابة بهذه السلالة في أكثر من 170 دولة، بما في ذلك 71715 وفاة و275373 حالة شفاء.