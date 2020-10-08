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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يطلق مسابقة جديدة لصناعة الأفلام القصيرة

لدعم المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم الإخراج من أبناء المملكة والمقيمين فيها

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن انطلاق مسابقة جديدة لصناعة الأفلام القصيرة تم تصميمها خصيصًا لدعم المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم الإخراج، من أبناء المملكة والمقيمين فيها.

وستنطلق المسابقة خلال شهر أكتوبر الجاري عبر ورش عمل ودورات مكثفة على مدى ثلاثة أيام يشارك فيها جميع الفِرَق التي وقع عليها الاختيار، يليها انطلاق تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة؛ حيث يقوم المشاركون بكتابة وتصوير ومنتجة فيلم قصير، مع الانتباه لشروط التحدي وتضمين عنصر المفاجأة الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا؛ حيث تقام المسابقة بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في السعودية، والقنصلية الفرنسية في جدة، والسفارة الفرنسية في الرياض، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمدرسة الوطنية العليا لمهن الصورة والصوت (لا فيميس) في فرنسا.

وأكد المهرجان أن باب المشاركة مفتوح للفِرَق من المواهب الشابة من 18 إلى 25 عامًا، من اثنين إلى خمسة أعضاء كحد أقصى في كل فريق، على أن يقود الفريق مخرجًا أو مخرجة أو كاتبًا أو كاتبة من السعودية حيث سيتم اختيار 15 فريقًا للمشاركة في التحدي، تتم دعوتهم لحضور سلسلة من ورش العمل المكثفة لتزويدهم بالمهارات المعرفية والتقنية لصناعة وتطوير الفيلم، بداية من الفكرة وحتى السيناريو، وانتهاءً بالنسخة النهائية من الفيلم.

وتختتم فعاليات التحدي في نوفمبر المقبل بعرض الأعمال التي تم إنتاجها خلال المسابقة؛ حيث ستقوم لجنة التحكيم بمنح أعضاء الفريقين الفائزين جوائز المسابقة التي قام بتصميمها الفنان ربيع الأخرس. كما يحصل قائد أو قائدة الفريق الفائز على فرصة انتداب لتعلم الإخراج مع إحدى الشركات السينمائية العريقة في فرنسا في 2021.

يُذكر أن كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة وكيفية المشاركة، متوفرة على موقع المهرجان على الإنترنت: redseafilmfest.com.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يطلق مسابقة جديدة لصناعة الأفلام القصيرة
سبق

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن انطلاق مسابقة جديدة لصناعة الأفلام القصيرة تم تصميمها خصيصًا لدعم المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم الإخراج، من أبناء المملكة والمقيمين فيها.

وستنطلق المسابقة خلال شهر أكتوبر الجاري عبر ورش عمل ودورات مكثفة على مدى ثلاثة أيام يشارك فيها جميع الفِرَق التي وقع عليها الاختيار، يليها انطلاق تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة؛ حيث يقوم المشاركون بكتابة وتصوير ومنتجة فيلم قصير، مع الانتباه لشروط التحدي وتضمين عنصر المفاجأة الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا؛ حيث تقام المسابقة بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في السعودية، والقنصلية الفرنسية في جدة، والسفارة الفرنسية في الرياض، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمدرسة الوطنية العليا لمهن الصورة والصوت (لا فيميس) في فرنسا.

وأكد المهرجان أن باب المشاركة مفتوح للفِرَق من المواهب الشابة من 18 إلى 25 عامًا، من اثنين إلى خمسة أعضاء كحد أقصى في كل فريق، على أن يقود الفريق مخرجًا أو مخرجة أو كاتبًا أو كاتبة من السعودية حيث سيتم اختيار 15 فريقًا للمشاركة في التحدي، تتم دعوتهم لحضور سلسلة من ورش العمل المكثفة لتزويدهم بالمهارات المعرفية والتقنية لصناعة وتطوير الفيلم، بداية من الفكرة وحتى السيناريو، وانتهاءً بالنسخة النهائية من الفيلم.

وتختتم فعاليات التحدي في نوفمبر المقبل بعرض الأعمال التي تم إنتاجها خلال المسابقة؛ حيث ستقوم لجنة التحكيم بمنح أعضاء الفريقين الفائزين جوائز المسابقة التي قام بتصميمها الفنان ربيع الأخرس. كما يحصل قائد أو قائدة الفريق الفائز على فرصة انتداب لتعلم الإخراج مع إحدى الشركات السينمائية العريقة في فرنسا في 2021.

يُذكر أن كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة وكيفية المشاركة، متوفرة على موقع المهرجان على الإنترنت: redseafilmfest.com.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
02:02 PM

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يطلق مسابقة جديدة لصناعة الأفلام القصيرة

لدعم المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم الإخراج من أبناء المملكة والمقيمين فيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن انطلاق مسابقة جديدة لصناعة الأفلام القصيرة تم تصميمها خصيصًا لدعم المواهب الشابة الراغبة في دخول عالم الإخراج، من أبناء المملكة والمقيمين فيها.

وستنطلق المسابقة خلال شهر أكتوبر الجاري عبر ورش عمل ودورات مكثفة على مدى ثلاثة أيام يشارك فيها جميع الفِرَق التي وقع عليها الاختيار، يليها انطلاق تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة؛ حيث يقوم المشاركون بكتابة وتصوير ومنتجة فيلم قصير، مع الانتباه لشروط التحدي وتضمين عنصر المفاجأة الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا؛ حيث تقام المسابقة بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي في السعودية، والقنصلية الفرنسية في جدة، والسفارة الفرنسية في الرياض، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمدرسة الوطنية العليا لمهن الصورة والصوت (لا فيميس) في فرنسا.

وأكد المهرجان أن باب المشاركة مفتوح للفِرَق من المواهب الشابة من 18 إلى 25 عامًا، من اثنين إلى خمسة أعضاء كحد أقصى في كل فريق، على أن يقود الفريق مخرجًا أو مخرجة أو كاتبًا أو كاتبة من السعودية حيث سيتم اختيار 15 فريقًا للمشاركة في التحدي، تتم دعوتهم لحضور سلسلة من ورش العمل المكثفة لتزويدهم بالمهارات المعرفية والتقنية لصناعة وتطوير الفيلم، بداية من الفكرة وحتى السيناريو، وانتهاءً بالنسخة النهائية من الفيلم.

وتختتم فعاليات التحدي في نوفمبر المقبل بعرض الأعمال التي تم إنتاجها خلال المسابقة؛ حيث ستقوم لجنة التحكيم بمنح أعضاء الفريقين الفائزين جوائز المسابقة التي قام بتصميمها الفنان ربيع الأخرس. كما يحصل قائد أو قائدة الفريق الفائز على فرصة انتداب لتعلم الإخراج مع إحدى الشركات السينمائية العريقة في فرنسا في 2021.

يُذكر أن كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة وكيفية المشاركة، متوفرة على موقع المهرجان على الإنترنت: redseafilmfest.com.

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