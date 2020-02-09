النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. أسراب الجراد تهاجم محاصيل الأفلاج.. والمزارعون: أنقذونا

أطلقوا استغاثتهم بالجهات المسؤولة للحفاظ على ما تبقى منها

هاجمت أسراب مليونية من الجراد المحاصيل الزراعية في الأفلاج، وهدد منتجات المزارعين الذين أطلقوا استغاثتهم بالجهات المسؤولة للحفاظ على ما تبقى من محاصيلهم.

وفي هذا الشأن، وجه المواطن فارس الحقباني نداء بقوله: "‏نداء عاجل ‫لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مزارعو محافظة‫ الأفلاج يكافحون أسراباً مليونية من الجراد الصحراوي بإحراق العجلات وتلويث البيئة لحماية محاصيلهم الزراعية‏ في غياب تام من مكتب الزراعة بالأفلاج، بسبب ضعف الإمكانات والآليات لديهم!".

وجاء رد مدير مركز مكافحة الجراد والآفات الهاجرة محمد الشمراني عبر "تويتر" على نداء "الحقباني" بقوله: "غداً ستصل طائرة الرش الجوي، وستغطي السليل والأفلاج والدواسر وجميع الإمكانات متوفرة، وجميعها في خدمة المزارع".

وطالب الكثير من المزارعين بتزويد مكتب زراعة الأفلاج بالمزيد من الكوادر البشرية المختصة والأجهزة الحديثة لمكافحة مثل تلك الظواهر التي تحدث فجأة، وتهدد المحاصيل الزراعية.

الجراد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. أسراب الجراد تهاجم محاصيل الأفلاج.. والمزارعون: أنقذونا
سبق

هاجمت أسراب مليونية من الجراد المحاصيل الزراعية في الأفلاج، وهدد منتجات المزارعين الذين أطلقوا استغاثتهم بالجهات المسؤولة للحفاظ على ما تبقى من محاصيلهم.

وفي هذا الشأن، وجه المواطن فارس الحقباني نداء بقوله: "‏نداء عاجل ‫لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مزارعو محافظة‫ الأفلاج يكافحون أسراباً مليونية من الجراد الصحراوي بإحراق العجلات وتلويث البيئة لحماية محاصيلهم الزراعية‏ في غياب تام من مكتب الزراعة بالأفلاج، بسبب ضعف الإمكانات والآليات لديهم!".

وجاء رد مدير مركز مكافحة الجراد والآفات الهاجرة محمد الشمراني عبر "تويتر" على نداء "الحقباني" بقوله: "غداً ستصل طائرة الرش الجوي، وستغطي السليل والأفلاج والدواسر وجميع الإمكانات متوفرة، وجميعها في خدمة المزارع".

وطالب الكثير من المزارعين بتزويد مكتب زراعة الأفلاج بالمزيد من الكوادر البشرية المختصة والأجهزة الحديثة لمكافحة مثل تلك الظواهر التي تحدث فجأة، وتهدد المحاصيل الزراعية.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:41 PM

بالفيديو.. أسراب الجراد تهاجم محاصيل الأفلاج.. والمزارعون: أنقذونا

أطلقوا استغاثتهم بالجهات المسؤولة للحفاظ على ما تبقى منها

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
5
5,665

هاجمت أسراب مليونية من الجراد المحاصيل الزراعية في الأفلاج، وهدد منتجات المزارعين الذين أطلقوا استغاثتهم بالجهات المسؤولة للحفاظ على ما تبقى من محاصيلهم.

وفي هذا الشأن، وجه المواطن فارس الحقباني نداء بقوله: "‏نداء عاجل ‫لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مزارعو محافظة‫ الأفلاج يكافحون أسراباً مليونية من الجراد الصحراوي بإحراق العجلات وتلويث البيئة لحماية محاصيلهم الزراعية‏ في غياب تام من مكتب الزراعة بالأفلاج، بسبب ضعف الإمكانات والآليات لديهم!".

وجاء رد مدير مركز مكافحة الجراد والآفات الهاجرة محمد الشمراني عبر "تويتر" على نداء "الحقباني" بقوله: "غداً ستصل طائرة الرش الجوي، وستغطي السليل والأفلاج والدواسر وجميع الإمكانات متوفرة، وجميعها في خدمة المزارع".

وطالب الكثير من المزارعين بتزويد مكتب زراعة الأفلاج بالمزيد من الكوادر البشرية المختصة والأجهزة الحديثة لمكافحة مثل تلك الظواهر التي تحدث فجأة، وتهدد المحاصيل الزراعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,141
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,067
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,579

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة