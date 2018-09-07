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جريمة حوثية بشعة.. كرة طفل تلامس قدم قيادي فكان الرد رصاصة بالرأس!!

في مشهد جديد من مشاهد اللاإنسانية التي تمارسها المليشيا ضد الشعب اليمني

في مشهد جديد من مشاهد اللاإنسانية التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، والأطفال منهم على وجه الخصوص، أطلق عبدالله الديلمي، القيادي الحوثي في مليشيا الحوثي التابعة لإيران، رصاصة على رأس طفل؛ فقط بسبب أن كرة الطفل لامست قدمه!!

وتفصيلاً، أورد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني تغريدة، جاء فيها: القيادي الحوثي عبدالله الديلمي يطلق رصاصة، تصيب رأس الطفل عبدالرحمن (10 سنوات)، نجل الدكتور أكرم عطران عميد كلية التربية بجامعة إب، وتضعه في العناية المركزة بحالة خطرة بسبب ارتطام كرة قدم به!

‏وتابع: جريمة بشعة، تكشف دموية وهمجية المليشيا، واستخفافها بدماء الأطفال واليمنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جريمة حوثية بشعة.. كرة طفل تلامس قدم قيادي فكان الرد رصاصة بالرأس!!
سبق

في مشهد جديد من مشاهد اللاإنسانية التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، والأطفال منهم على وجه الخصوص، أطلق عبدالله الديلمي، القيادي الحوثي في مليشيا الحوثي التابعة لإيران، رصاصة على رأس طفل؛ فقط بسبب أن كرة الطفل لامست قدمه!!

وتفصيلاً، أورد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني تغريدة، جاء فيها: القيادي الحوثي عبدالله الديلمي يطلق رصاصة، تصيب رأس الطفل عبدالرحمن (10 سنوات)، نجل الدكتور أكرم عطران عميد كلية التربية بجامعة إب، وتضعه في العناية المركزة بحالة خطرة بسبب ارتطام كرة قدم به!

‏وتابع: جريمة بشعة، تكشف دموية وهمجية المليشيا، واستخفافها بدماء الأطفال واليمنيين.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
09:19 PM

جريمة حوثية بشعة.. كرة طفل تلامس قدم قيادي فكان الرد رصاصة بالرأس!!

في مشهد جديد من مشاهد اللاإنسانية التي تمارسها المليشيا ضد الشعب اليمني

A A A
محمد المواسي - الرياض
12
14,926

في مشهد جديد من مشاهد اللاإنسانية التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، والأطفال منهم على وجه الخصوص، أطلق عبدالله الديلمي، القيادي الحوثي في مليشيا الحوثي التابعة لإيران، رصاصة على رأس طفل؛ فقط بسبب أن كرة الطفل لامست قدمه!!

وتفصيلاً، أورد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني تغريدة، جاء فيها: القيادي الحوثي عبدالله الديلمي يطلق رصاصة، تصيب رأس الطفل عبدالرحمن (10 سنوات)، نجل الدكتور أكرم عطران عميد كلية التربية بجامعة إب، وتضعه في العناية المركزة بحالة خطرة بسبب ارتطام كرة قدم به!

‏وتابع: جريمة بشعة، تكشف دموية وهمجية المليشيا، واستخفافها بدماء الأطفال واليمنيين.

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