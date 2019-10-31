أفراح المسيحل والدريس

احتفلت أسرة المسيحل والدريس، بزواج الشاب عبدالرحمن بن خليفة الدريس، على كريمة ناصر بن سعد المسيحل، في حفل أقيم بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وشرّف الحفل عددٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عبدالرحمن الدريس"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف ألف مبروك.