النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أفراح المسيحل والدريس

احتفلت أسرة المسيحل والدريس، بزواج الشاب عبدالرحمن بن خليفة الدريس، على كريمة ناصر بن سعد المسيحل، في حفل أقيم بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وشرّف الحفل عددٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عبدالرحمن الدريس"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف ألف مبروك.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
أفراح المسيحل والدريس
سبق

احتفلت أسرة المسيحل والدريس، بزواج الشاب عبدالرحمن بن خليفة الدريس، على كريمة ناصر بن سعد المسيحل، في حفل أقيم بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وشرّف الحفل عددٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عبدالرحمن الدريس"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف ألف مبروك.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
09:23 AM

أفراح المسيحل والدريس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
91

احتفلت أسرة المسيحل والدريس، بزواج الشاب عبدالرحمن بن خليفة الدريس، على كريمة ناصر بن سعد المسيحل، في حفل أقيم بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وشرّف الحفل عددٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "عبدالرحمن الدريس"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف ألف مبروك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,287
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,789
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,239
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,420

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة