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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروع المياه في "خوخة الحديدة"

من 9 إلى 15 يوليو.. ضخ 288,750 لترًا من المياه الصحية للخزانات

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت المدة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م ضخ 288,750 لترًا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 441,250 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م، ضخ 434,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 289,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 293 حقيبة نظافة شخصية.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروع المياه في "خوخة الحديدة"
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت المدة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م ضخ 288,750 لترًا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 441,250 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م، ضخ 434,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 289,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 293 حقيبة نظافة شخصية.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
04:15 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروع المياه في "خوخة الحديدة"

من 9 إلى 15 يوليو.. ضخ 288,750 لترًا من المياه الصحية للخزانات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت المدة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م ضخ 288,750 لترًا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 441,250 لترًا من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م، ضخ 434,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 289,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتوزيع 293 حقيبة نظافة شخصية.

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