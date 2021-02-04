النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية : إغلاق السينما وإيقاف كافة حفلات الزواج والأنشطة الترفيهية لمدة شهر قابلة للتمديد

521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.917.918

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16714 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و521 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.917.918 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.205 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.389.913 حالة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
سبق

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16714 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و521 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.917.918 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.205 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.389.913 حالة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
12:04 PM

521 وفاة و16714 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.917.918

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
68

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 16714 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و521 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.917.918 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75.205 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.389.913 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,809
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,376
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,194

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة