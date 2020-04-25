النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حرس الحدود" يحبط محاولات تسلل (8721) شخصاً خلال شهر شعبان

أحبط تهريب (1076) كجم من الحشيش و(1377) كجم من مادة القات

أعلن حرس الحدود السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه تمكن من إحباط محاولات تسلل (8721) شخصاً، وتهريب ما مجموعه (1076) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر في مناطق جازان ونجران وعسير خلال شهر شعبان المنصرم.

وقال حرس الحدود إنه أحبط تهريب (1377) كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير خلال شهر شعبان وقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٠١) شخص.

حرس الحدود شهر شعبان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حرس الحدود" يحبط محاولات تسلل (8721) شخصاً خلال شهر شعبان
سبق

أعلن حرس الحدود السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه تمكن من إحباط محاولات تسلل (8721) شخصاً، وتهريب ما مجموعه (1076) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر في مناطق جازان ونجران وعسير خلال شهر شعبان المنصرم.

وقال حرس الحدود إنه أحبط تهريب (1377) كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير خلال شهر شعبان وقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٠١) شخص.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:12 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:10 AM

"حرس الحدود" يحبط محاولات تسلل (8721) شخصاً خلال شهر شعبان

أحبط تهريب (1076) كجم من الحشيش و(1377) كجم من مادة القات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
15,135

أعلن حرس الحدود السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه تمكن من إحباط محاولات تسلل (8721) شخصاً، وتهريب ما مجموعه (1076) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر في مناطق جازان ونجران وعسير خلال شهر شعبان المنصرم.

وقال حرس الحدود إنه أحبط تهريب (1377) كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير خلال شهر شعبان وقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٠١) شخص.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة