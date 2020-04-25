"حرس الحدود" يحبط محاولات تسلل (8721) شخصاً خلال شهر شعبان

أحبط تهريب (1076) كجم من الحشيش و(1377) كجم من مادة القات

أعلن حرس الحدود السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه تمكن من إحباط محاولات تسلل (8721) شخصاً، وتهريب ما مجموعه (1076) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر في مناطق جازان ونجران وعسير خلال شهر شعبان المنصرم.

وقال حرس الحدود إنه أحبط تهريب (1377) كيلوجراماً من مادة القات المخدر في منطقتي جازان وعسير خلال شهر شعبان وقبض على المتورطين فيها وعددهم (١٠١) شخص.