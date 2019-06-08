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لأول مرة بالسعودية.."الثقافة" تنظم عروض أوركسترا "لاسكالا".. الجمعة

تكشف رحلة تطوُّر الأوبرا الإيطالية العريقة بقيادة المايسترو (ميانيتي)

تنظم وزارة الثقافة حفلاً موسيقيًّا لأوركسترا "لاسكالا" الإيطالية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء يوم الجمعة المقبل. ويحمل الحفل عنوان "رحلة أوبرالية"، ستقدِّم خلاله الأوركسترا بقيادة المايسترو بيترو ميانيتي ثماني مقطوعات كلاسيكية من روائع الأوبرا الإيطالية لأشهر مؤلفي الأوبرا (جواكينو روسيني، جوزيبي فيردي وبييترو ماسكاني).

وتكشف هذه الرحلة عن تطوُّر الأوبرا الإيطالية العريقة خلال القرن التاسع عشر الذي يعد العصر الذهبي لهذا النوع من الفن الموسيقي.

وفتحت الوزارة فرصة حضور الأمسية للجمهور من الشرائح كافة مجانًا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://moc.gov.sa/ar/events/209؛ وذلك في سياق حرص الوزارة على توفير خيارات ثقافية راقية للجمهور، وخلق فضاء فني، يجد فيه متذوقو الموسيقى نوافذ اتصال مع أنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة، إضافة إلى ما يتيحه وجود أوركسترا عالمية في السعودية من فرص لتعزيز الحوار الثقافي مع العالم.

وتعد أوركسترا "لاسكالا" من أشهر دور الأوبرا في العالم، وتملك تاريخًا عريقًا، يمتد لنحو 250 عامًا. وهي حاليًا المؤسسة الوحيدة التي تقدم التدريب في كل تخصصات الأوركسترا: (السمفونيات والأوبرا والباليه) تحت إشراف موسيقيين مشهورين، ويوفر منهجها الذي يمتد على مدار عامَين تدريبات فردية ودروسًا جماعية في موسيقى الحجرة وأقسام الأوركسترا، وتمارين الأوركسترا الكاملة.

وقدمت "لاسكالا" عروضها في المسارح الشهيرة والمهرجانات الدولية، وعزفت في تياترو لاسكالا، ومسرح البولشوي في موسكو، وسانت بيترسبرج فيلهارمونيا، ومسرح هاريس شيكاغو، وستراثمور واشنطن.

ويجمع فن الأوبرا العالمي بين أكثر من لون من ألوان فنون الأداء المختلفة. وتتميز الأوبرا الإيطالية بتأثيرها التاريخي على ألوان هذا الفن،؛ إذ برزت في القرن التاسع عشر بقيادة عدد من المؤلفين الإيطاليين الذين قاموا بكتابة أهم المؤلفات التي يتم إحياؤها في العديد من دور الأوبرا الشهيرة حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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لأول مرة بالسعودية.."الثقافة" تنظم عروض أوركسترا "لاسكالا".. الجمعة
سبق

تنظم وزارة الثقافة حفلاً موسيقيًّا لأوركسترا "لاسكالا" الإيطالية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء يوم الجمعة المقبل. ويحمل الحفل عنوان "رحلة أوبرالية"، ستقدِّم خلاله الأوركسترا بقيادة المايسترو بيترو ميانيتي ثماني مقطوعات كلاسيكية من روائع الأوبرا الإيطالية لأشهر مؤلفي الأوبرا (جواكينو روسيني، جوزيبي فيردي وبييترو ماسكاني).

وتكشف هذه الرحلة عن تطوُّر الأوبرا الإيطالية العريقة خلال القرن التاسع عشر الذي يعد العصر الذهبي لهذا النوع من الفن الموسيقي.

وفتحت الوزارة فرصة حضور الأمسية للجمهور من الشرائح كافة مجانًا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://moc.gov.sa/ar/events/209؛ وذلك في سياق حرص الوزارة على توفير خيارات ثقافية راقية للجمهور، وخلق فضاء فني، يجد فيه متذوقو الموسيقى نوافذ اتصال مع أنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة، إضافة إلى ما يتيحه وجود أوركسترا عالمية في السعودية من فرص لتعزيز الحوار الثقافي مع العالم.

وتعد أوركسترا "لاسكالا" من أشهر دور الأوبرا في العالم، وتملك تاريخًا عريقًا، يمتد لنحو 250 عامًا. وهي حاليًا المؤسسة الوحيدة التي تقدم التدريب في كل تخصصات الأوركسترا: (السمفونيات والأوبرا والباليه) تحت إشراف موسيقيين مشهورين، ويوفر منهجها الذي يمتد على مدار عامَين تدريبات فردية ودروسًا جماعية في موسيقى الحجرة وأقسام الأوركسترا، وتمارين الأوركسترا الكاملة.

وقدمت "لاسكالا" عروضها في المسارح الشهيرة والمهرجانات الدولية، وعزفت في تياترو لاسكالا، ومسرح البولشوي في موسكو، وسانت بيترسبرج فيلهارمونيا، ومسرح هاريس شيكاغو، وستراثمور واشنطن.

ويجمع فن الأوبرا العالمي بين أكثر من لون من ألوان فنون الأداء المختلفة. وتتميز الأوبرا الإيطالية بتأثيرها التاريخي على ألوان هذا الفن،؛ إذ برزت في القرن التاسع عشر بقيادة عدد من المؤلفين الإيطاليين الذين قاموا بكتابة أهم المؤلفات التي يتم إحياؤها في العديد من دور الأوبرا الشهيرة حول العالم.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
09:01 PM

لأول مرة بالسعودية.."الثقافة" تنظم عروض أوركسترا "لاسكالا".. الجمعة

تكشف رحلة تطوُّر الأوبرا الإيطالية العريقة بقيادة المايسترو (ميانيتي)

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عبدالله الراجحي - الرياض
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تنظم وزارة الثقافة حفلاً موسيقيًّا لأوركسترا "لاسكالا" الإيطالية بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء يوم الجمعة المقبل. ويحمل الحفل عنوان "رحلة أوبرالية"، ستقدِّم خلاله الأوركسترا بقيادة المايسترو بيترو ميانيتي ثماني مقطوعات كلاسيكية من روائع الأوبرا الإيطالية لأشهر مؤلفي الأوبرا (جواكينو روسيني، جوزيبي فيردي وبييترو ماسكاني).

وتكشف هذه الرحلة عن تطوُّر الأوبرا الإيطالية العريقة خلال القرن التاسع عشر الذي يعد العصر الذهبي لهذا النوع من الفن الموسيقي.

وفتحت الوزارة فرصة حضور الأمسية للجمهور من الشرائح كافة مجانًا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://moc.gov.sa/ar/events/209؛ وذلك في سياق حرص الوزارة على توفير خيارات ثقافية راقية للجمهور، وخلق فضاء فني، يجد فيه متذوقو الموسيقى نوافذ اتصال مع أنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة، إضافة إلى ما يتيحه وجود أوركسترا عالمية في السعودية من فرص لتعزيز الحوار الثقافي مع العالم.

وتعد أوركسترا "لاسكالا" من أشهر دور الأوبرا في العالم، وتملك تاريخًا عريقًا، يمتد لنحو 250 عامًا. وهي حاليًا المؤسسة الوحيدة التي تقدم التدريب في كل تخصصات الأوركسترا: (السمفونيات والأوبرا والباليه) تحت إشراف موسيقيين مشهورين، ويوفر منهجها الذي يمتد على مدار عامَين تدريبات فردية ودروسًا جماعية في موسيقى الحجرة وأقسام الأوركسترا، وتمارين الأوركسترا الكاملة.

وقدمت "لاسكالا" عروضها في المسارح الشهيرة والمهرجانات الدولية، وعزفت في تياترو لاسكالا، ومسرح البولشوي في موسكو، وسانت بيترسبرج فيلهارمونيا، ومسرح هاريس شيكاغو، وستراثمور واشنطن.

ويجمع فن الأوبرا العالمي بين أكثر من لون من ألوان فنون الأداء المختلفة. وتتميز الأوبرا الإيطالية بتأثيرها التاريخي على ألوان هذا الفن،؛ إذ برزت في القرن التاسع عشر بقيادة عدد من المؤلفين الإيطاليين الذين قاموا بكتابة أهم المؤلفات التي يتم إحياؤها في العديد من دور الأوبرا الشهيرة حول العالم.

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