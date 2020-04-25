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بدء تطبيق مواعيد رحلات عبارات نقل الركاب بين جازان وفرسان لشهر رمضان

4 رحلات يومياً.. تحديد الوقت يتلاءم ومواعيد منع التجوال

بدأت الهيئة العامة للنقل ممثلة فرع الهيئة بمنطقة جازان أمس، تطبيق مواعيد رحلات عبارات المسافرين بين مينائي جازان وفرسان طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وبينت الهيئة أنها خصصت أربع رحلات يومياً، حيث تغادر الرحلتان الأولى والثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالاتجاهين "جازان فرسان- فرسان جازان" في نفس الموعد، فيما تنطلق الرحلتان الأخيرتان بنفس الآلية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً من ميناء جازان إلى ميناء فرسان، ومن ميناء فرسان إلى ميناء جازان.

وأكدت الهيئة أن تغيير مواعيد رحلات العبارات جاء سعياً لتحديد الوقت المناسب للمسافرين بما يلبي احتياجاتهم ويتلاءم ومواعيد منع التجوال في الشهر الكريم، داعيةً المسافرين للتقيد بمواعيد الرحلات والحضور في المواعيد المحددة لكل رحلة.

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بدء تطبيق مواعيد رحلات عبارات نقل الركاب بين جازان وفرسان لشهر رمضان
سبق

بدأت الهيئة العامة للنقل ممثلة فرع الهيئة بمنطقة جازان أمس، تطبيق مواعيد رحلات عبارات المسافرين بين مينائي جازان وفرسان طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وبينت الهيئة أنها خصصت أربع رحلات يومياً، حيث تغادر الرحلتان الأولى والثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالاتجاهين "جازان فرسان- فرسان جازان" في نفس الموعد، فيما تنطلق الرحلتان الأخيرتان بنفس الآلية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً من ميناء جازان إلى ميناء فرسان، ومن ميناء فرسان إلى ميناء جازان.

وأكدت الهيئة أن تغيير مواعيد رحلات العبارات جاء سعياً لتحديد الوقت المناسب للمسافرين بما يلبي احتياجاتهم ويتلاءم ومواعيد منع التجوال في الشهر الكريم، داعيةً المسافرين للتقيد بمواعيد الرحلات والحضور في المواعيد المحددة لكل رحلة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:11 PM

بدء تطبيق مواعيد رحلات عبارات نقل الركاب بين جازان وفرسان لشهر رمضان

4 رحلات يومياً.. تحديد الوقت يتلاءم ومواعيد منع التجوال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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3,539

بدأت الهيئة العامة للنقل ممثلة فرع الهيئة بمنطقة جازان أمس، تطبيق مواعيد رحلات عبارات المسافرين بين مينائي جازان وفرسان طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وبينت الهيئة أنها خصصت أربع رحلات يومياً، حيث تغادر الرحلتان الأولى والثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالاتجاهين "جازان فرسان- فرسان جازان" في نفس الموعد، فيما تنطلق الرحلتان الأخيرتان بنفس الآلية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً من ميناء جازان إلى ميناء فرسان، ومن ميناء فرسان إلى ميناء جازان.

وأكدت الهيئة أن تغيير مواعيد رحلات العبارات جاء سعياً لتحديد الوقت المناسب للمسافرين بما يلبي احتياجاتهم ويتلاءم ومواعيد منع التجوال في الشهر الكريم، داعيةً المسافرين للتقيد بمواعيد الرحلات والحضور في المواعيد المحددة لكل رحلة.

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