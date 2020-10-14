النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد مطالب المجلس المحلي .. محافظ العارضة يجتمع بمسؤولي 4 جهات حكومية

لمناقشة توصية تحويل فرع "التقنية" إلى كلية مستقلة وفتح فرع للبنات بالمحافظة

اجتمع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر هذا الأسبوع في مكتبه بعدد مسؤولي الجهات الحكومية لمناقشة توصية ومطالب المجلس المحلي المتمثل في تحويل فرع التقنية إلى كلية مستقلة وفتح فرع للبنات بالمحافظة، حيث التقى مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان ومشرف فرع تقنية العارضة المهندس علي فلقي جريبي.

واجتمع كذلك ‏برئيس بلدية العارضة المهندس علي أحمد عطيف ومندوب فرع وزارة النقل بجازان المهندس حازم حسن الحازمي، حيث تم مناقشة خطة لصيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها وفتح ملفات عددٍ من المشروعات التي تهم المواطن.

وكان المجلس المحلي قد ناقش في مطلع الشهر الحالي برئاسة المحافظ العديد من المشروعات وطرح العديد من التوصيات وكان من أبرزها توصية تحويل فرع كلية تقنية العارضة إلى كلية مستقلة بالمحافظة، ومطالبة بإنشاء كلية تقنية للبنات وتحويل مستشفى العارضة القديم إلى مستشفى للنساء والولادة بعد الانتهاء من ترميمه.

كما ناقش المجلس مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء وحدة بيطرية للمحافظة، ومطالبة فرع وزارة النقل بسرعة العمل على معالجة وضع الطرق والمشروعات المتعثرة من خلال إعادة طرحها، والمطالبة بإنشاء مركز إمارة في جبل سلا، وتوجيه البلدية بسرعة معالجة وضع المتنزهات وصيانتها وتطويرها، وتخصيص وتهيئة مواقع ومنافذ بيع للأسر المنتجة وأصحاب النباتات العطرية بها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بعد مطالب المجلس المحلي .. محافظ العارضة يجتمع بمسؤولي 4 جهات حكومية
سبق

اجتمع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر هذا الأسبوع في مكتبه بعدد مسؤولي الجهات الحكومية لمناقشة توصية ومطالب المجلس المحلي المتمثل في تحويل فرع التقنية إلى كلية مستقلة وفتح فرع للبنات بالمحافظة، حيث التقى مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان ومشرف فرع تقنية العارضة المهندس علي فلقي جريبي.

واجتمع كذلك ‏برئيس بلدية العارضة المهندس علي أحمد عطيف ومندوب فرع وزارة النقل بجازان المهندس حازم حسن الحازمي، حيث تم مناقشة خطة لصيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها وفتح ملفات عددٍ من المشروعات التي تهم المواطن.

وكان المجلس المحلي قد ناقش في مطلع الشهر الحالي برئاسة المحافظ العديد من المشروعات وطرح العديد من التوصيات وكان من أبرزها توصية تحويل فرع كلية تقنية العارضة إلى كلية مستقلة بالمحافظة، ومطالبة بإنشاء كلية تقنية للبنات وتحويل مستشفى العارضة القديم إلى مستشفى للنساء والولادة بعد الانتهاء من ترميمه.

كما ناقش المجلس مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء وحدة بيطرية للمحافظة، ومطالبة فرع وزارة النقل بسرعة العمل على معالجة وضع الطرق والمشروعات المتعثرة من خلال إعادة طرحها، والمطالبة بإنشاء مركز إمارة في جبل سلا، وتوجيه البلدية بسرعة معالجة وضع المتنزهات وصيانتها وتطويرها، وتخصيص وتهيئة مواقع ومنافذ بيع للأسر المنتجة وأصحاب النباتات العطرية بها.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
10:29 PM

بعد مطالب المجلس المحلي .. محافظ العارضة يجتمع بمسؤولي 4 جهات حكومية

لمناقشة توصية تحويل فرع "التقنية" إلى كلية مستقلة وفتح فرع للبنات بالمحافظة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
125

اجتمع محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر هذا الأسبوع في مكتبه بعدد مسؤولي الجهات الحكومية لمناقشة توصية ومطالب المجلس المحلي المتمثل في تحويل فرع التقنية إلى كلية مستقلة وفتح فرع للبنات بالمحافظة، حيث التقى مدير عام التدريب التقني والمهني بجازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان ومشرف فرع تقنية العارضة المهندس علي فلقي جريبي.

واجتمع كذلك ‏برئيس بلدية العارضة المهندس علي أحمد عطيف ومندوب فرع وزارة النقل بجازان المهندس حازم حسن الحازمي، حيث تم مناقشة خطة لصيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها وفتح ملفات عددٍ من المشروعات التي تهم المواطن.

وكان المجلس المحلي قد ناقش في مطلع الشهر الحالي برئاسة المحافظ العديد من المشروعات وطرح العديد من التوصيات وكان من أبرزها توصية تحويل فرع كلية تقنية العارضة إلى كلية مستقلة بالمحافظة، ومطالبة بإنشاء كلية تقنية للبنات وتحويل مستشفى العارضة القديم إلى مستشفى للنساء والولادة بعد الانتهاء من ترميمه.

كما ناقش المجلس مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإنشاء وحدة بيطرية للمحافظة، ومطالبة فرع وزارة النقل بسرعة العمل على معالجة وضع الطرق والمشروعات المتعثرة من خلال إعادة طرحها، والمطالبة بإنشاء مركز إمارة في جبل سلا، وتوجيه البلدية بسرعة معالجة وضع المتنزهات وصيانتها وتطويرها، وتخصيص وتهيئة مواقع ومنافذ بيع للأسر المنتجة وأصحاب النباتات العطرية بها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,911
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,487
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,397

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة